После ЧП в торговом центре Экибастуза в больницу обратились пять человек
Госпитализация никому из них не потребовалась.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После ЧП в экибастузском торговом центре Maxi Mall, в городскую больницу обратились пять человек, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, в медучреждение эти люди пришли в порядке самообращения.
"В приемный покой Экибастузской городской больницы в порядке самообращения обратились пять человек, среди которых трое несовершеннолетних: 2008 и 2009 годов рождения. В госпитализации не нуждаются", — говорится в сообщении.
В ДЧС добавили, что торговый дом закрыт для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как уточнили в пресс-службе облздрава, все обратившиеся были осмотрены.
"Показаний для госпитализации не выявлено, им назначено амбулаторное лечение в связи с различными ушибами", — сообщили в управлении здравоохранения.
Напомним, в торговом доме Maxi Mall по улице М.Ауэзова в Экибастузе произошло обрушение навесного потолка на площади 150 квадратных метров. Видео с места ЧП попали в социальные сети. Ранее спасатели и медики сообщали о том, что никто не пострадал.
Самое читаемое
- "Я никуда не собираюсь": чем запомнился Нурлан Уранхаев на посту акима области Абай
- Какой гонорар будет зарабатывать 16-летний Дастан Сатпаев в "Челси"
- В МИРЕ: энергетическое доминирование Трампа, план "ковёр" в России и заложники ХАМАС
- Драку казахстанских хоккеистов после матча прокомментировали в полиции
- На "Медеу" приостановят массовые катания