После ЧП в экибастузском торговом центре Maxi Mall, в городскую больницу обратились пять человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, в медучреждение эти люди пришли в порядке самообращения.

"В приемный покой Экибастузской городской больницы в порядке самообращения обратились пять человек, среди которых трое несовершеннолетних: 2008 и 2009 годов рождения. В госпитализации не нуждаются", — говорится в сообщении.

В ДЧС добавили, что торговый дом закрыт для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе облздрава, все обратившиеся были осмотрены.

"Показаний для госпитализации не выявлено, им назначено амбулаторное лечение в связи с различными ушибами", — сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, в торговом доме Maxi Mall по улице М.Ауэзова в Экибастузе произошло обрушение навесного потолка на площади 150 квадратных метров. Видео с места ЧП попали в социальные сети. Ранее спасатели и медики сообщали о том, что никто не пострадал.