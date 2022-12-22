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  • После 20-летнего перерыва фестиваль "Азия Даусы" пройдёт в Алматы
voxpopuli.kz Сегодня, 09:16
349
Сегодня, 09:16
349
Фото: voxpopuli.kz

После 20-летнего перерыва фестиваль "Азия Даусы" пройдёт в Алматы

После перерыва почти в два десятилетия в Алматы вновь возродится один из самых крупных музыкальных фестивалей Центральной Азии – "Азия Дауысы". Об этом журналистам рассказал его новый главный продюсер Арманжан Байтасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Голос Азии" проводился ежегодно с начала 90-х до 2004-го года на высокогорном катке "Медеу". На первый конкурс приезжали участники из 15 стран.

В разные годы по приглашению организаторов гостями фестиваля были Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Митхун Чакраборти, Boney M и другие.

Фестиваль по старой традиции пройдет в конце июля.

"Мы, в принципе, ничего изобретать не будем. Примерно та же самая структура останется построения концертов, конкурсной программы. И в заключение концерта будет выступление звезды. Что касается конкурса программы, ещё раз хотел бы сказать: упор будет делаться всё-таки на поиск музыки в соединении народной и популярной. Эти принципы мы будем сохранять", - рассказал главный продюсер фестиваля  Арманжан Байтасов.

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#фестиваль #музыка #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:16
349
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