После 20-летнего перерыва фестиваль "Азия Даусы" пройдёт в Алматы

Фото: voxpopuli.kz

После перерыва почти в два десятилетия в Алматы вновь возродится один из самых крупных музыкальных фестивалей Центральной Азии – "Азия Дауысы". Об этом журналистам рассказал его новый главный продюсер Арманжан Байтасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Голос Азии" проводился ежегодно с начала 90-х до 2004-го года на высокогорном катке "Медеу". На первый конкурс приезжали участники из 15 стран.

В разные годы по приглашению организаторов гостями фестиваля были Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Митхун Чакраборти, Boney M и другие.

Фестиваль по старой традиции пройдет в конце июля.