На теплоэлектроцентрали города Уральска введена в эксплуатацию новая турбина №1 мощностью 12 мегаватт. Прежняя турбина, полностью выработавшая свой ресурс, не функционировала более 10 лет. Новое оборудование было приобретено за 3,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

С запуском турбины общая мощность станции увеличилась до 46 мегаватт. Как отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, модернизация ТЭЦ играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости региона. За последние 10 лет потребление электроэнергии в области выросло на 30%, что требует повышения производственных мощностей.

За последние два года на модернизацию теплоэнергетической отрасли области из бюджета было выделено 15,6 миллиарда тенге. В рамках этих вложений реализованы проекты по строительству и реконструкции распределительных устройств, градирен, котлов и тепломагистралей.

Кроме того, стартовали ремонтные работы на японской турбине, которые стали результатом успешных переговоров с зарубежными партнерами.

Утверждена и дорожная карта модернизации до 2035 года, включающая 32 проекта. В краткосрочной перспективе планируется реализация шести проектов на сумму 33,9 млрд тенге. Среди них — обновление тепловых сетей котельных, реконструкция тепломагистралей, а также замена внутренних тепловых сетей в жилых микрорайонах города.

Работы по обновлению турбоагрегатов и энергетических котлов продолжатся в рамках среднесрочных и долгосрочных проектов.