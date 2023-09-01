  • 1 Сентября, 09:39
  • BAIGENEWS

послание

Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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передает корреспондент BaigeNews.kz.

сказал Президент РК КАсым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана.

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