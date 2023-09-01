послание
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
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передает корреспондент BaigeNews.kz.
сказал Президент РК КАсым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана.
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