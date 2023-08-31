Послание - важный инструмент взаимоотношения государства и общества
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В связи с предстоящим Посланием народу Казахстана прошли и продолжают идти обсуждения относительно возможных ключевых вопросов, которые совокупно составят политическую повестку развития республики как минимум на ближайший год. Об этом в Facebook написал директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв, передаёт BaigeNews.kz.
Завтра, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным Посланием народу и откроет осенний политический сезон в стране.
В то же время следует вспомнить важные моменты предыдущего Послания "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Результаты их реализации могут стать основой для выработки новых мер политического, экономического и социального характера.
"Основным политическим решением того времени стало проведение второй за год конституционной реформы с ограничением президентского мандата в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Это позволило уйти от такого ключевого элемента суперпрезидентской модели правления, как бессменное пребывание одного и того же лица на посту главы государства", - написал эксперт.
По его словам, в социальной сфере наиболее всего выделяется программа "Нацфонд – детям".
"Согласно программе с 2024 года начнется ежегодное начисление несовершеннолетним казахстанцам 50% от инвестиционного дохода Национального фонда. Причем те из них, кому в следующем году исполнится 18 лет, тоже получат определенную сумму денег в счет этого года.
Достигнув же совершеннолетия, данные люди смогут использовать накопленные на их банковских счетах денежные средства в интересах решения жилищных вопросов и/или получения образования. Этому призвано способствовать, прежде всего, поступление в Нацфонд налогов и иных платежей", - добавил Чеботарёв.
Что касается экономики, то здесь одним из приоритетных направлений является деятельность по возврату незаконно приобретенных, в том числе выведенных за рубеж активов. Соответствующий закон уже принят и вступил в силу 12 июля т.г. Возможно, что в рамках оглашения Послания народу будет объявлено о создании Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК.
"Работа в данном направлении велась и продолжает осуществляться еще с прошлого года. В частности, к середине мая т.г. в государственную собственность были возвращены активы на сумму более 760 млрд. тенге, в том числе $575 млн. - из иностранных юрисдикций", - отметил Чеботарёв.
По мнению эксперта, прошлое Послание главы государства народу Казахстана задало направления и темпы по реализации ряда общественно значимых мер. В свою очередь, тем самым создана основа для обозначения и последующего продвижения новой политической повестки на ближайшую перспективу.
"Так, например, посещение главой государства Экибастуза стало для местных жителей своего рода гарантией того, что ситуация со сбоями с теплоснабжением в прошлую зиму уже не произойдет. Однако для него самого важно, чтобы подобные и иные проблемы решались своевременно и эффективно местными властями. Поэтому не исключено объявление и принятие в системе госуправления новых мер по усилению внутри- и межведомственного контроля и дисциплинарной ответственности госслужащих, особенно занимающих руководящие позиции.
Одновременно с этим требуют своего решения вопросы привлечения на госслужбу и продвижения по ней опытных и квалифицированных кадров.
С учетом тем, поднимаемых президентом на разных мероприятиях в первом полугодии т.г., в предстоящем Послании могут быть также представлены ключевые контуры нового Национального плана развития Казахстана. Скорее всего, здесь найдут свое место и меры по уже анонсированному переходу на новую экономическую модель.
В целом, новое Послание народу Казахстана следует рассматривать не только как руководство к действиям, но и как один из важных инструментов взаимоотношения государства и общества. В связи с этим актуальна обратная связь со стороны последнего, его институтов и отдельных граждан в процессе обсуждения и реализации новой официальной повестки", - заключил Чеботарёв.
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