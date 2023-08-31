Послание - важный инструмент взаимоотношения государства и общества

В связи с предстоящим Посланием народу Казахстана прошли и продолжают идти обсуждения относительно возможных ключевых вопросов, которые совокупно составят политическую повестку развития республики как минимум на ближайший год. Об этом в Facebook написал директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв, передаёт BaigeNews.kz.

Завтра, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным Посланием народу и откроет осенний политический сезон в стране.

В то же время следует вспомнить важные моменты предыдущего Послания "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Результаты их реализации могут стать основой для выработки новых мер политического, экономического и социального характера.

"Основным политическим решением того времени стало проведение второй за год конституционной реформы с ограничением президентского мандата в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Это позволило уйти от такого ключевого элемента суперпрезидентской модели правления, как бессменное пребывание одного и того же лица на посту главы государства", - написал эксперт.

По его словам, в социальной сфере наиболее всего выделяется программа "Нацфонд – детям".

"Согласно программе с 2024 года начнется ежегодное начисление несовершеннолетним казахстанцам 50% от инвестиционного дохода Национального фонда. Причем те из них, кому в следующем году исполнится 18 лет, тоже получат определенную сумму денег в счет этого года. Достигнув же совершеннолетия, данные люди смогут использовать накопленные на их банковских счетах денежные средства в интересах решения жилищных вопросов и/или получения образования. Этому призвано способствовать, прежде всего, поступление в Нацфонд налогов и иных платежей", - добавил Чеботарёв.

Что касается экономики, то здесь одним из приоритетных направлений является деятельность по возврату незаконно приобретенных, в том числе выведенных за рубеж активов. Соответствующий закон уже принят и вступил в силу 12 июля т.г. Возможно, что в рамках оглашения Послания народу будет объявлено о создании Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК.

"Работа в данном направлении велась и продолжает осуществляться еще с прошлого года. В частности, к середине мая т.г. в государственную собственность были возвращены активы на сумму более 760 млрд. тенге, в том числе $575 млн. - из иностранных юрисдикций", - отметил Чеботарёв.

По мнению эксперта, прошлое Послание главы государства народу Казахстана задало направления и темпы по реализации ряда общественно значимых мер. В свою очередь, тем самым создана основа для обозначения и последующего продвижения новой политической повестки на ближайшую перспективу.