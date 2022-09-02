Послание позволит осуществить перезапуск всей политической системы - Ерлан Карин

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Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале прокомментировал основные положения политической реформы, предложенной президентом в Послании народу Казахстана 1 сентября, сообщает BaigeNews.kz.

По его словам, озвученная реформа даёт старт новому избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы.

"Очередное Послание президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны. Глава государства задает системе власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление, открытая конкуренция", - отметил Ерлан Карин.

Решение президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики. Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме. Последовательное проведение сначала выборов президента, а затем выборов депутатов мажилиса и маслихатов позволит сфокусироваться на решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию страны. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны.

Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов является нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов.

Еще одной центральной инициативой Послания является предложение главы государства установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания. Это предложение – детально взвешенное решение, которое, в случае его одобрения парламентом, предопределит будущее политической системы Казахстана. При этом избрание одного лица президентом лишь на один семилетний срок это политическая инновация, сейчас не имеющая прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Норма однократного президентства, прежде всего, нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели. Это – беспартийность главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях, перераспределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти.

Введение однократности президентского срока, таким образом, замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий. Инициатива о проведении в первой половине следующего года внеочередных выборов в мажилис и маслихаты всех уровней также исходит из логики программы политической модернизации. Выборы по одномандатным округам в рамках внедряемой смешанной избирательной системы станут важным фактором повышения политической культуры в стране и мощным инструментом артикуляции интересов граждан на местах.

Избирательное законодательство скоро заработает по новым правилам. Упрощается процедура регистрации политических партий, что уже сегодня способствует возникновению новых партий, новых лиц в политике, к повышению политической конкуренции. И этот тренд необратим, с углублением политической модернизации он будет только нарастать. Обновление представительных органов власти, новые принципы формирования мажилиса и маслихатов тесно увязаны с комплексной трансформацией исполнительной вертикали – Правительства и акиматов.

В состав правительства в будущем войдут не только представители от набравшей большинство голосов партии, но и представители других парламентских партий. В целом, все представленные в Послании политические инициативы комплексно наполняют реальным содержанием ключевую формулу нашего государственного строительства "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

Новая реформа даёт старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы.