Новый вид кредита для жителей села внедрят в Казахстане

В проект "Ауыл аманаты" внедрят новый инструмент поддержки сельчан. Об этом на совместном заседании палат Парламента в послании народу Казахстана, сообщил Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.
"В прошлом году был дан старт проекту "Ауыл аманаты", который в целом показал неплохие результаты. Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – "товарного кредита". При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции.
В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии "Amanat" такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, Правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах"", - сказал Токаев.
Он отметил, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими, считает Президент.
Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего, подчеркнул Глава государства.
"В целом, задача Правительства и всех государственных органов – открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы, в свою очередь, должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения", - заключил Президент.