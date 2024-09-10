Послание-2024: Эксперты о ядерной энергетике, положении бизнесменов и казахской версии ChatGPT

Увеличить долю среднего бизнеса в экономике Казахстана до 15% к 2029 году можно, если придерживаться нескольких условий: расширения доступа к финансированию, упрощения административных барьеров и поддержке выхода компаний на международные рынки. В эффективности таких мер уверены различные эксперты, с которыми поговорил журналист BaigeNews.kz.

Сейчас показатель варьируется в пределах 7%. Увеличить его Глава государства поручил в нынешнем Послании, отметив, что еще в начале года давал задание принять решения, направленные на развитие среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры, отметил Президент, но их до сих пор нет.

В этом же блоке Касым-Жомарт Токаев говорил о важности постоянной работы над улучшением инвестклимата в стране. Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев поделился мнением, как можно сделать Казахстан еще более привлекательным для зарубежных партнеров.

"Для этого необходимо сосредоточиться на упрощении бюрократических процедур, предоставлении налоговых льгот, усилении правовой защиты инвесторов и борьбе с коррупцией. Важными шагами также являются развитие инфраструктуры, поддержка инноваций, создание условий для экспортоориентированных предприятий и инвестирование в образование, что позволит привлечь высококвалифицированные кадры и повысить привлекательность страны для долгосрочных инвестиций", - прокомментировал Алибек Тажибаев.

Правительству в Послании Глава государства поручил определить пул масштабных проектов "под ключ" для финансирования через механизм ГЧП с участием международных финансовых институтов. Эти проекты, по словам Алибека Тажибаева, должны охватить ключевые сферы, такие как транспорт, логистику и энергетику. Существенный вклад в их реализацию могут внести международные финансовые организации, что позволит повысить качество предоставляемых услуг.

Все это будет невозможно внедрить в жизнь без цифровых технологий. На их развитии, в том числе и искусственного интеллекта, Глава государства в Послании останавливался не раз. Оркен Мамырбаев, заместитель генерального директора "Института информационных и вычислительных технологий", считает, что ИИ в нашей стране нужно плотно интегрировать во все сферы. Сегодня, казахстанские ученые разрабатывают большую языковую модель, которая станет ядром первого отечественного ИИ, работающего на подобие ChatGPT.

"Даже сложные модели искусственного интеллекта можно внедрить в привычные для нас сферы. В медицину, допустим. За примерами далеко ходить не надо. Сейчас мы разрабатываем большие модели для распознавания различных патологий. В Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней наши технологии помогают определять микрорубцы и глаукому. В Национальном центре искусственного интеллекта, который нужно запустить в следующем году, можно будет готовить кадры, способные заниматься научной работой, и повышать квалификацию" – рассказал Оркен Мамырбаев.

Не обошли эксперты стороной и тему грядущего референдума по строительству АЭС. Напомним, он состоится уже 6 октября. Глобальный энергодефицит нарастает. Казахстан уже остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, считает Рахим Ошакбаев, главный экономист Центра прикладных исследований ТАЛАП. Выход из этой ситуации он видит в использовании мирного атома, но по словам эксперта, строить лучше не одну, а как минимум две или три станции.

"Казахстану нужен опережающий ввод мощностей. Если мы хотим иметь какой-то шанс присутствия в новых отраслях цифровой информационной экономики, нужно понимать, что она вся базируется на стабильном доступе к электроэнергии. Это дата-центры, это облачные вычисления, которые используют искусственный интеллект", - рассказал Рахим Ошакбаев.

Вот и эксперт ИМЭП Арман Токтушаков считает, что грядущий референдум является проявлением демократических процессов и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". То есть, когда люди непосредственно будут принимать решения по такому стратегическому проекту, строить АЭС или нет. Есть у спикера мнение и насчет того, почему принятие нового Налогового Кодекса было перенесено на следующий год. По словам Токтушакова, документ носил своего рода административно-репрессивный характер, когда налоги с бизнесменов могли взиматься более жесткими методами.

"Соответственно это вызвало критику. Мы знаем, что эта проблема также поднималась еще в 2022 году. Считаю, что тут принято такое сбалансированное решение, когда должно учитываться мнение бизнеса, населения и госорганов. Они ведь тоже заинтересованы в том, чтобы система налогообложения работала эффективно", - поделился мнением Арман Токтушаков.

Отметим, эксперты сходятся во мнении, что многие инициативы озвученные Главой государства в Послании могут расцениваться как продолжение уже реализованных ранее задач, которые логично продолжают курс страны на построение Справедливого Казахстана.