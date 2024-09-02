Послание-2024: Борьба с наркотиками – вопрос сохранения генофонда нации
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На необходимость объединения усилий всего общества в борьбе с социальными пороками указал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Еще одна важная задача – борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения генофонда нации. Необходимые законодательные меры мы уже приняли. Однако каких-то конкретных результатов пока не видно. Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется", - сказал Токаев во время своего ежегодного Послания народу Казахстана.
Президент подчеркнул, что необходимо построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодёжи.
"Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения. Об этом я говорил на заседании Национального курултая, приведя пять социальных зол, угрожающих будущему нашей страны. За это время проведена определенная работа. Приняты законы, призванные поставить заслон вандализму и лудомании, запрещены так называемые вейпы. Предпринятые шаги уже дают свои результаты. В борьбе с социальными пороками мы должны объединить усилия всего общества", - уточнил Глава государства.
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