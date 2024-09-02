Послание-2024: Борьба с наркотиками – вопрос сохранения генофонда нации

На необходимость объединения усилий всего общества в борьбе с социальными пороками указал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Еще одна важная задача – борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения генофонда нации. Необходимые законодательные меры мы уже приняли. Однако каких-то конкретных результатов пока не видно. Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется", - сказал Токаев во время своего ежегодного Послания народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что необходимо построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодёжи.