Послание-2023: Какие поручения президента были исполнены за год?

Меньше чем через месяц Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным Посланием народу, которое традиционно ознаменует начало нового политического сезона и определит ключевые направления государственного развития на ближайший год. Какие пункты послания 2023 года были реализованы, читайте в материале BaigeNews.kz.

Трансформация исполнительной власти

Послание Президента страны в прошлом году, несмотря на характерную для президентских посланий широту тем, преимущественно было сосредоточено на вопросах экономической политики. Это отметила ведущий эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Гульмира Туканова. Она считает, что важным аспектом Послания стало заявление о трансформации исполнительной ветви власти, а именно самостоятельности и ответственности правительства за реализацию экономической политики и других реформ, самостоятельности и ответственности министров и акимов.

"То есть президент предоставил определенную свободу действий правительству и акимам для того, чтобы реализация политики стала более эффективной и оперативной. За последний год можно было наблюдать некоторые признаки субъектности правительства и самостоятельности министров", - сказала эксперт.

Она добавила, что в целом тематика децентрализации была продолжена в прошлогоднем послании. Например, в связи с относительной успешностью выборов сельских акимов, президент в своем послании заявил о необходимости апробации выборности акимов следующего уровня – районов и городов областного значения.

Напомним, что в ноябре прошлого года в качестве пилота были проведены выборы акимов в 42 районах и 3 городах областного значения. По данным ЦИК, явка избирателей достигла 62,8%, что выше, чем на последних парламентских выборах, а средний возраст избранных акимов составил около 47 лет. Насколько изменилась жизнь жителей этих населенных пунктов в связи с прямыми выборами акимов еще предстоит узнать, как и в целом оценка выборности акимов требует тщательного исследования.

Прямые выборы акимов сельских округов и пилотные выборы акимов районов и городов задумывались, в первую очередь, как механизм расширения участия граждан в делах государства на местном уровне. Поэтому необходимо упомянуть, что в прошлом году в октябре был принят Закон об общественном контроле. Принятие этого закона – реализация предыдущих посланий президента страны. Этот закон дает больше правовых оснований для наших граждан участвовать в принятии решений, влиять на политику правительства и действия государственных органов. Законом предусмотрены три основные формы общественного контроля – общественные обсуждения, экспертиза и мониторинг.

Кроме этого, в стране заработал официальный сайт по петициям. За это время уже было рассмотрено четыре петиции.

"К сожалению, проведение слушаний и рассмотрение петиций не всегда проходит инклюзивно и открыто – министрам и госорганам следует улучшать свою работу с общественностью и гражданским обществом, стать более открытыми к диалогу и бвть готовыми идти на компромиссы. Однако это не должно стать поводом для разочарования для граждан нашей страны. Нужно использовать все инструменты гражданского участия и контроля с целью сделать жизнь казахстанского общества лучше", - отметила Гульмира Туканова.

Историческая победа в борьбе за права женщин и детей

Пожалуй, самым важным историческим следствием сентябрьского Послания для Казахстана стало принятие закона о бытовом насилии. Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении заявил о необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении детей.

Напомним, что в 2017 году домашнее насилие в Казахстане было декриминализировано, и ответственность за побои и легкие телесные повреждения была перенесена из Уголовного кодекса в Административный. Эта тема стала особенно актуальной после трагического инцидента, когда бывший министр экономики Куандык Бишимбаев жестоко убил свою супругу Салтанат Нукенову.

Мажилис начал рассматривать проект закона в начале текущего года, а уже 15 апреля он был подписан президентом. В июне документ вступил в законную силу.

Он включает более 70 поправок, направленных на профилактику и ужесточение наказания за насилие в отношении детей.

Переход на новую экономическую модель

В своём Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил необходимость перехода к новой экономической модели, целью которой является реальное улучшение жизненных условий граждан. Данная инициатива направлена на преобразование экономики страны с акцентом на развитие обрабатывающего сектора и диверсификацию экономических процессов.

Токаев подчеркнул, что основной упор необходимо сделать на ускоренное развитие обрабатывающей отрасли. Это связано с необходимостью создания более устойчивой и производительной экономики, способной конкурировать на международной арене. В рамках этой стратегии акцент будет сделан на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимическая промышленности, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

Для интеграции всех вышеупомянутых направлений в единую экономическую систему планируется создание кластеров высоких технологий. Это позволит сосредоточить ресурсы и экспертизу, дать толчок инновациям и способствовать созданию новых рабочих мест. Формирование таких кластеров является стратегически важным для повышения конкурентоспособности страны и ее способности к адаптации в условиях быстро меняющейся мировой экономики.

Касым-Жомарт Токаев также указал на необходимость составления конкретного перечня из не менее чем 15 крупных проектов, которые сыграют ключевую роль в достижении поставленных целей. Для каждого из этих проектов требуется обозначить эффективные меры поддержки, а также установить четкие сроки их реализации.

Президент акцентировал внимание на важности активного подключения как иностранных инвесторов, так и отечественного бизнеса к осуществлению заявленных проектов. Для достижения поставленных целей критически важно максимально задействовать внутренние ресурсы, рабочую силу и товары. Это не только способствует внедрению практик, ориентированных на развитие, но и позволяет создать базу для формирования внутреннего спроса и социальной безопасности.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает правильной и своевременной инициативу презиедента. Он подчеркивает, что Южная Корея в свое время смогла выстроить свою обрабатывающую промышленность, не разрушая существующие структуры, а скорее интегрируя их в экономику, предоставляя государственную поддержку и преференции.

"Это на самом деле южнокорейский опыт – опыт чеболей. Hyundai, Samsung, Kia в своё время были чеболи – отдельные кланы, которые организовывали отдельные компании. Южная Корея начала выстраивать свою обрабатывающую промышленность. Они не стали ничего ломать, ни у кого ничего отбирать. Они просто взяли эти кланы и сказали им: вы теперь находитесь под протекцией государства. Мы делаем всё для того, чтобы вы развивались. Создадим вам все условия. Им были даны широкие преференции, огромные субсидии, большие возможности. Практически всю экономику отдали под контроль этих чеболи. Благодаря этой политике выросли Hyundai, Samsung, Kia – гордость страны. Мы пытаемся использовать такую же модель. Составляем некий список стратегических компаний. Это будут наши чеболи, которым мы будем давать широчайшие возможности, чтобы они могли развернуться и раскачаться, расти и развиваться", - говорит Арман Бейсембаев.

Тем не менее, аналитик выражает сомнения в отношении наличия этого списка, предполагая, что, возможно, ответственные органы ещё не сформировали его окончательно. Он подчеркивает, что поручение президента остаётся неисполненным, и общественность ждёт дальнейших действий.

"Скорей всего, Министерство промышленности и строительства само не имеет представления, что это за список должен быть. Пока мы этого списка не увидели. Поручение президента по сути не исполнено. Поэтому ждём", - подчеркнул финансовый аналитик.

Между тем, на заседании Сената в ноябре 2023 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил о сформированном пуле из 15 крупных прорывных проектов, стоимость которых составляет около 7 триллионов тенге. Частично эти проекты находятся в активной фазе реализации, в то время как другие всё ещё на стадии подготовки. В частности, планируется запуск медеплавильного завода в цветной металлургии и предприятия по производству пассажирских вагонов в сотрудничестве с швейцарской компанией.

Однако стоит отметить, что конкретного списка прорывных проектов казахстанцы всё ещё не видели.

Казахстан находит вдохновение в южнокорейском опыте и стремится адаптировать его к своим условиям для формирования динамичной обрабатывающей отрасли. Однако путь к успеху требует четкой стратегии и реализации, а также активного взаимодействия с бизнесом для создания устойчивой экономики. Важно, чтобы органы власти работали над разработкой необходимых документов и поддерживали инициативы, которые помогут в достижении поставленных целей.

Строительство АЭС – важный и нужный шаг

Одним из самых важных аспектов предыдущего послания президента является вопрос, по электроэнергетическому сектору. Независимый эксперт Эрик Батырханов выделяет поручения, касающиеся возможности строительства атомной электростанции, как ключевой момент обращении.

В этом контексте стоит упомянуть, что Токаев предложил вынести данное решение на общенациональный референдум. Глава государства акцентирует внимание на том, что Казахстан не должен зависеть от импорта электроэнергии и быть подверженным влиянию соседних стран.

Эрик Батырханов считает, что строительство АЭС – это единственное правильное решение, которое поможет закрыть дефицит электроэнергии и полностью устранить зависимость от внешних источников. Он высказывает мнение, что альтернативные пути покрытия потребностей страны в электроэнергии в текущее время недоступны.

"Мы сильно отстали за последние 30 лет, и с большой вероятностью не сможем догнать дефицит, чтобы покрыть запланированные мощности. У нас есть амбициозные планы по развитию промышленности, а это требует значительных объемов электроэнергии. К тому же население растет", - подчеркивает Батырханов.

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане запланирован на осень 2023 года. Точная дата еще не установлена, однако уже существует потенциальное место для будущей электростанции. Им выбрано село Улькен, расположенное на берегу озера Балхаш, что обеспечит доступ к необходимым природным ресурсам для будущей электроэнергетической установки.

Поддержка сферы образования

Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неустанно подчеркивает важность укрепления сферы образования. Он акцентирует внимание на том, что качественное школьное образование – это неотъемлемое право каждого ребенка, что подчеркивает необходимость постоянного улучшения качества образовательных услуг и повышения профессиональных компетенций педагогов.

По данным Министерства просвещения, в дошкольных организациях Казахстана в первом полугодии 2024 года было введено почти 27 тысяч новых мест, что способствовало увеличению охвата детей качественным дошкольным образованием для возрастной группы от 2 до 6 лет до 91,5%.

Важным направлением также является нивелирование разницы в образовательных возможностях между городами и селами. Для этого планируется ввод новых ученических мест, модернизация 1000 сельских школ, а также приобретение 1000 современных кабинетов по предметам, таким как робототехника, химия, биология, физика, и создание STEM-лабораторий.

В соответствии с поручением президента, показатель качественного интернета в казахстанских школах должен быть увеличен в три раза к июню 2024 года. 100% учебников переведены в цифровой формат, и сейчас они доступны на 11 различных платформах. Эта инициатива позволит сделать учебные материалы более доступными для учащихся и улучшить образовательный процесс.

Для более четкого понимания направления развития образования в стране разработана новая модель Национальной системы оценки качества образования. Также был принят Национальный доклад, который включает в себя целенаправленную работу по повышению качества образования во всех регионах, с акцентом на индивидуальную работу с целевыми школами и обучением педагогов.

Программа "Келешек": инвестиции в будущее детей

Еще одной важной инициативой, озвученной в Послании, является создание единой добровольной накопительной системы "Келешек", рассчитанной на детей с пяти лет. Эта программа предусматривает стартовый образовательный капитал, ежегодную выплату государственной премии, а также инвестиционный доход. Накопления в рамках этой программы, вместе со средствами, сформированными в проекте "Нацфонд – детям", позволят обеспечить качественное образование для будущих поколений.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен в Мажилис. Ожидается его принятие осенью 2024 года, а открытие первых счетов будет доступно к концу года. Оператором проекта выступит финансовый центр при Министерстве науки и высшего образования, а счета можно будет открыть в определенных банках Казахстана.

Накопленные средства можно использовать не только на образование. В случае, если ребенок, для которого копились деньги, поступает на грант, эти средства можно будет перенаправить на приобретение жилья. Кроме того, в многодетных семьях счет старшего ребенка можно будет распределить между братьями и сестрами, что сделает систему более гибкой и доступной для всех семей.

Повышение зарплат и благосостояния

Говоря о реализации мер поддержки граждан в рамках Послания, нельзя не упомянуть о таком важном шаге, как повышение размера минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 85 тысяч тенге. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

Основное внимание при этом уделено работникам с низкими зарплатами, что поможет не только улучшить их материальное положение, но и повысить уровень жизни в целом. Кроме того, работодатели, использующие минимальную зарплату как ориентир для определения уровня оплаты труда, также вынуждены были пересмотреть оклады своих сотрудников с учётом межразрядной системы квалификаций.

Такое повышение поможет создать более равные условия на рынке труда и может способствовать снижению социальной напряженности.

Транспорт и логистика

Большой блок задач и поручений в предыдущем послании приходился на транспортно-логистическую отрасль, которая, по предположению Токаева, должна стать одним из локомотивов экономического развития страны.

Президент поручил в первую очередь реализовать такие крупные железнодорожные проекты, как "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз", "Дарбаза – Мактаарал", обводная линия Алматы. Как сообщили в Министерстве транспорта, сегодня по всем объектам развернуты активные работы.

Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем, особую роль в этом процессе сыграет Транскаспийский маршрут, объемы перевозок по которому могут вырасти в пять раз.

29 февраля 2024 года состоялась онлайн встреча для мониторинга реализации Дорожной карты по устранению "узких" мест на маршруте до 2027 года. 16 ноября 2023 года было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd. для развития мультимодального сервиса между Китаем и Европой. В 2023 году также был открыт терминал в Сиане, который теперь обрабатывает 40% контейнерных поездов в Казахстан.

Транзит по ТМТМ из Китая увеличился почти вдвое с начала года, и планируется рост контейнерных поездов с 10 до 30 в месяц. 12 июня 2024 года в Астане прошла презентация "Координационной платформы ЕС-ЦА" для развития Транскаспийского маршрута, на которой были представлены высокопоставленные делегаты из Центральной Азии, Кавказа и ЕС. Работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, в рамках поручения президента на базе СЭЗ "Морпорт Актау" строится контейнерный хаб в Актау, контейнерный терминал в порту Поти, определен земельный участок для последующей реализации проекта "сухого порта", прорабатываются вопросы по созданию терминалов в портах Бургас и Констанца, продолжается работа по рассмотрению возможностей сотрудничества с участниками проекта строительства порта Анаклия с перспективным созданием терминальной площадки и причалов.

Касым-Жомарт Токаев поручил развивать аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе в качестве мультимодальных центров, оказывающих полный спектр логистических услуг, включая конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов. Для этого привлекаются инвесторы, обладающие частным капиталом и опытом в управлении аэропортами.

В настоящее время местными исполнительными органами совместно с аэропортами осуществляется сбор документов и проведение специальных расчетов по внедрению СЭЗ на территории аэропортов.

Поэтапно решаются проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. До 2029 года запланирована качественная реконструкция более 4 тысяч километров автомобильных дорог. По республиканской сети ведется реконструкция на 3,1 тысяч километров, из которых 2 тыс км находится на стадии завершения со сроком сдачи в эксплуатацию в 2024 год.

По мере завершения переходящих проектов в период с 2024 по 2030 годы планируется реализация новых автодорожных проектов: "Жезказган - Караганды", "Кызылорда – Улгайсын – Актобе", "Атырау-Уральск", "Астана – Костанай – гр.РФ", "Бейнеу - Шалкар", "Атырау - Доссор" общей протяженностью более 4 тыс. км.

Глава государства поручил довести долю транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет до 9%. На сегодняшний день Министерством транспорта разработан и утвержден План мероприятий по реализации этой задачи.

Создание новых министерств

Важным итогом ежегодного Послания для Казахстана стало создание новых министерств. В тот же день вышел Указ президента, согласно которому своё существование прекратило министерство индустрии и инфраструктурного развития. Вместо него появились Минтранспорта и Минпромышленности.

Министерство информации стало Минкультуры и информации. А Минкультуры и спорта преобразовали в министерство туризма и спорта. Появилось новое министерство ирригации и водных ресурсов, которое переняло часть функций Минэкологии.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев рассказал, как создание новых министерств повлияет на работу правительства. По его словам, формирование новых министерств в первую очередь обусловлено необходимостью сосредоточиться на решении актуальных инфраструктурных проблем в определённых областях. К таким сферам относятся водные ресурсы, транспорт, дорожное и жилищное строительство, которые отличаются одновременно высокой коррупциогенностью и доминированием интересов определённых олигархических групп.

"Данные сектора находятся в состоянии глубокого кризиса. Создание новых министерств следует рассматривать как ситуативную и, возможно, временную меру. Это является обычной практикой при реструктуризации правительства, когда министерства дробятся или объединяются с целью оптимизации работы", - отметил эксперт.

Управление водными ресурсами

Президент Токаев отметил необходимость ускоренного внедрения водосберегающих технологий в Казахстане, подчеркивая, что текущие темпы внедрения крайне низкие. Он призвал к действиям, нацеленным на достижение внедрения передовых технологий на 150 тысячах гектаров ежегодно.

Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает план автоматизации учета воды на приграничных участках и реке Сырдарья, что позволит более эффективно контролировать расход и использование водных ресурсов. В 2023 году было реконструировано 41 гидротехническое сооружение, что, наряду с восстановлением ключевых водохранилищ, поможет сохранить воду в условиях засухи.

Ведутся переговоры с международными компаниями по цифровизации водных систем. Разработан проект Концепции управления водными ресурсами на 2024-2030 годы, предусматривающий строительство новых водохранилищ для повышения стабильности водоснабжения в проблемных регионах. В рамках концепции также намечается реконструкция 15 существующих гидротехнических сооружений.

В послании Касым-Жомарта Токаева подчеркивается цель обеспечить 100% городов и сел чистой питьевой водой в течение пяти лет. На текущий момент доступом к централизованному водоснабжению обеспечены 98,9% городских и 96,6% сельских жителей. Министерство водных ресурсов намерено увеличить этот показатель до 97,8% к концу 2024 года и обеспечить 100% к 2025 году.

В завершение хотелось бы отметить, что в рамках Послания реализовано немало инициатив. Между тем на выполнение задач, изложенных в нём, выделено три года, а для наиболее сложных проектов сроки ещё больше. Это означает, что у Казахстана есть время для тщательной и качественной реализации поручений Президента, что, безусловно, является важным фактором для успешного достижения поставленных целей. Стратегический подход и упорная работа позволят сделать прогресс во многих сферах, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на благосостояние граждан и развитие экономики страны в целом.