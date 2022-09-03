Послание-2022. Как теперь изменится жизнь граждан?

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Президент Токаев выдвинул сразу несколько важных инициатив — и политических, и социальных.
По уже сложившейся традиции 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу. В своей речи глава государства объявил о нескольких важных политических и социальных инициативах. Вместе с экономическим обозревателем Юрием Масановым BaigeNews.kz рассказывает, как они изменят жизнь казахстанцев уже в ближайшем будущем.
Снова выборы
Неожиданным для многих казахстанцев и вполне ожидаемым для экспертов стало объявление президентом Токаевым досрочных президентских выборов. По графику они должны были состояться в 2024 году — именно тогда заканчивается нынешний срок Токаева, избранного в 2019-м.
Но президент страны выступил с предложением провести их уже осенью этого года, чтобы обновить “мандат доверия народа”.
“Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий”, — сказал глава государства.
Однако на этом инициативы по части выборов не закончились. Во-первых, сместился и график выборов в мажилис парламента и маслихаты регионов: вместо 2025 года они пройдут в первой половине следующего.
Эта инициатива по большей части своевременная: всё больше людей в Казахстане объявляют о планах создать свои политические партии, пороги и ограничения для партийного строительства за последние годы ослабили, да и после последних поправок в Конституцию заработает новая система выборов — смешанная с одномандатными округами.
Всё это вместе взятое должно оживить политическую борьбу и поможет казахстанцам увидеть больше партийцев и самовыдвиженцев в своих избирательных бюллетенях в следующем году.
Во-вторых, что очень важно, президент Токаев предложил увеличить срок президентства до семи лет вместо нынешних пяти, но при этом количество этих сроков сокращается с двух до одного.
Чем это объяснил глава государства? По его мнению, семь лет — это “достаточный период для реализации любой амбициозной программы”.
Вместе с тем ограничение мандата президента одним сроком обеспечит максимальную нацеленность на решение стратегических задач. Да и к тому же снизит риски монополизации власти.
Нетрудно догадаться уже сейчас, кто будет лидером президентской гонки этой осенью. Это сам президент Касым-Жомарт Токаев — и не потому что он действующий президент, а из-за отсутствия адекватной альтернативы.
Нынешний глава государства уже объявил свои планы по модернизации страны, в то время как остальные присутствующие в публичном поле политики не предлагают какой-либо привлекательной альтернативы. Впрочем, заранее прогнозировать пока рано: выборы на то и выборы, чтобы быть соревнованием разных кандидатов.
В этом вопросе важно получить определенность: президент Токаев пойдёт на выборы на второй срок на пять лет по нынешним законам, оставив свою инициативу будущим кандидатам, или же выборы пройдут на однократный семилетний мандат. Думается, в ближайшее время мы получим ответ на этот вопрос в стенах парламента.
Больше социалки
Большое внимание привлекла и другая инициатива президента Токаева, вовсе не связанная с политикой. Речь идет о программе “Нацфонд — детям”. По ней глава государства предложил отчислять половину от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные деньги будут направлены на приобретение жилья и получение образования.
“Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретёт статус национального и будет служить интересам народа”, — сказал в послании Касым-Жомарт Токаев.
Запустить новый проект должны 1 января 2024 года. Полтора года нужно, чтобы определиться с технической стороной вопроса: где будут открывать счета для детей, кто будет их выдавать по достижении 18-летия, кто будет контролировать использование денег по назначению. Учитывая, что сам Нацфонд не имеет собственного юридического лица, придётся прописать механизм перечисления денег.
Оценки по суммам, которые начислят условному ребенку с рождения и до 18 лет, разнятся — от полумиллиона до нескольких миллионов тенге. В любом случае, поддержка для детей важна, особенно из семей из социально уязвимых слоев населения. Условный миллион, конечно, сложно представить как первоначальный взнос на жилье, но на оплату года учебы в вузе вполне хватит.
Еще одна примечательная инициатива — фиксация пенсионного возраста для женщин. “Учитывая широкий социальный запрос”, сказал президент Токаев, планка пенсионного возраста для них будет до 2028 года установлена на уровне 61 года. После, очевидно, поэтапное повышение до 63 лет продолжится.
Это предложение можно оценить как позитивное: сама реформа по повышению пенсионного возраста женщин столкнулась с неприятием со стороны граждан. Очевидно, предложение Токаева стало реакцией на последнюю волну обсуждений по снижению пенсионного возраста женщин. Такого рода компромисс.
Ещё одна важная инициатива — повышение уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это, по словам главы государства, напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.
Учитывая текущую ситуацию с инфляцией (официально она уже превысила 16%), поддержка граждан с низкими доходами выглядит правильной мерой. Таким образом, государство вновь наращивает свои социальные расходы, но это выглядит вполне оправданным сейчас, когда экономическая ситуация нестабильна. А “Справедливый Казахстан”, о котором так много говорил в Послании Токаев, — это как раз про граждан и рост качества их жизни.
Примечание: Мнение автора не отражает позицию редакции.
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