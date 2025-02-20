В конце января жительница Урджарского района скончалась вместе с новорождённым на родильном кресле. Её муж, оставшийся с тремя детьми, обвиняет в случившемся врачей. Он подал в суд на медучреждение и в данное время проводит собственное расследование трагедии. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все стороны.

Эта история трагически закончилась 28 января в Многопрофильной центральной больнице Урджарского района. Местная жительница Гульнар Беищанова поступила в родильное отделение 27 января. А на следующий день 36-летняя мама троих детей скончалась вместе с младенцем во время родов. Этот случай шокировал всех односельчан погибшей, ведь женщина была здоровой.

Как рассказали в областном Управлении здравоохранения, после инцидента в ЦРБ Урджарского района была направлена мониторинговая группа в лице независимых экспертов, и проведено служебное расследование.

"В ходе расследования выяснилось, что роды проводились по протоколу, однако возникли осложнения, которые повлекли за собой необратимые последствия", - пояснила заместитель руководителя Управления здравоохранения по вопросам охраны здоровья материнства и детства Асем Орынбаева.

Мы поговорили с супругом погибшей женщины и выяснили новые подробности произошедшего. Он рассказал, что роженица почувствовала себя плохо в больнице, но ей не оказали должную помощь. Об этом он узнал от соседок по родовой палате супруги.

"27 января наша старшая дочь вместе с женой поехали в роддом. Всё было хорошо. Вечером её самочувствие ухудшилось. На следующий день в 9 часов утра она по телефону пояснила, что у неё пошла кровь из носа и открылась рвота. Как мне потом рассказали женщины, которые были с ней в это время в палате, врачи только подходили и спрашивали, как дела, но помощь не оказали", - рассказал супруг погибшей женщины Улан Балапанов.

В 12 часов 28 января мужчина решил навестить супругу. Но ему не разрешили пройти, ничего при этом не объясняя. Весь день она не выходила на связь.

Потом он приехал в 18 часов, но его также отправили домой, сказав, что вход запрещён, а что происходит с его супругой - не известно.

Спустя ещё три часа, в 21 час сотрудники больницы передали Улану через соседей, что нужно срочно подойти в роддом. И уже там он узнал от врачей, что его жена и новорождённый младенец скончались.

Улану предстоит самостоятельно воспитывать троих несовершеннолетних детей. Старшей дочери студентке 17 лет, среднему сыну - 15 лет, он учится в спортивной гимназии Семея. Младшая дочь учится в 4 классе села Урджар.

"Дочь плачет, ищет маму. Очень скучает. Я работаю охранником. Пока меня нет, за ней присматривает мой пожилой отец", - рассказал Улан Балапанов.

Гульнар Беищанова трудилась нянечкой в детском саду и была на хорошем счету в коллективе. После декретного отпуска она планировала снова вернуться на любимую работу.

В Управлении здравоохранения области Абай рассказали, что указом оперативного штаба согласно трудовому кодексу главе больнице объявили строгий выговор, и даны рекомендации по поводу освобождения от занимаемых должностей заместителя главного врача и отстранение врачей, причастных к данному случаю до выяснения обстоятельств.

Однако, по словам супруга погибшей роженицы, ещё пару дней назад эти доктора оставались на своих рабочих местах.

"Их просто поменяли местами, сделали кадровые перестановки", - заявил Улан Балапанов.

После похорон мужчина подал в суд на районную больницу. Главное его требование – справедливое расследование случившегося и правда.

"Мне ничего не надо ни от врачей, ни от больницы. Я обратился к главе Министерства здравоохранения с просьбой беспристрастно выяснить все детали этого дела и дать огласку, рассказать всю правду о случившемся. Я и сам сейчас пытаюсь выяснить все подробности. Разговариваю со всеми, кто видел её в те дни в последний раз", - рассказал нам Улан Балапанов.

Ровно три года назад в Перинатальном центре Семея произошла аналогичная трагедия. Тогда тоже скончалась 36-летняя женщина. У неё осталось четверо детей.

В Облаздраве намерены в ближайшее время принять соответствующие меры.

"Это трагическое событие, которое подчёркивает важность соблюдения всех медицинских протоколов и регулярного повышения квалификации специалистов в таких чувствительных областях, как акушерство и анестезиология. Важно, что были предприняты меры, включая создание мониторинговой группы, служебное расследвоание и дальнейшее обучение медицинского персонала для предотвращения подобных случаев в будущем", - рассказали в Управлении здравоохранения области Абай.

В Департаменте полиции области Абай сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, назначены соответствующие экспертизы, Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля проводит проверку.