Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, в период 2021-2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.

"С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви", - говорится в сообщении АФМ.

На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.

На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.