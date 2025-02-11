Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров на заседании Правительства подробно рассказал о ходе подготовки к предстоящей посевной кампании, подчеркнув её важность для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития аграрного сектора, передает BaigeNews.kz.

Диверсификация посевных площадей и увеличение урожайности

Сапаров отметил, что в этом году планируется увеличить посевные площади до 23,8 миллионов гектаров, что на 518 тысяч гектаров больше прошлогоднего уровня. Особое внимание уделяется диверсификации: около 1 млн га будет задействовано под высокорентабельные культуры.

"Площади под масличные культуры вырастут на 365 тысяч гектаров, кормовые культуры займут дополнительно 184 тысяч гектаров, а ячмень – 114 тысяч гектаров. В то же время, продолжается сокращение площадей под пшеницу – в этом году на 159 тысяч гектаров, что позволит снизить риски, связанные с ценовыми колебаниями на зерно", - отметил Сапаров.

Обеспечение семенами и удобрениями

Министр сообщил, что на текущий момент полностью заготовлены 2,3 миллиона тонн семян, из которых 99,5 процентов прошли экспертизу и признаны кондиционными. Внесение удобрений в 2025 году составит 1,9 миллиона тонн, что покроет 59 процентов научно обоснованной потребности и значительно превысит показатели прошлых лет.

Готовность техники и топливное обеспечение

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что готовность сельхозтехники составляет 75 процентов, и к началу массовых полевых работ она достигнет 100 процентов. В 2024 году аграрии приобрели 22 тысяч единиц новой техники, что позволило обновить 5,5 процентов парка, а в 2025 году планируется довести этот показатель до 6,5 процентов. Для проведения весенне-полевых работ выделено 401 тысяч тонн дизельного топлива, что на 6,5 процентов больше, чем в прошлом году.

Финансирование и меры поддержки

Министр отметил, что в ноябре прошлого года впервые было запущено раннее финансирование полевых работ, что позволило расширить доступ аграриев к кредитам.

"Общий объём заявок составил 205,2 миллиарда тенге, из которых уже профинансированы 126,3 миллиарда тенге. В 2025 году дополнительно выделят 200 миллиардов тенге на льготный лизинг сельхозтехники", - рассказал Сапаров.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства будет держать на особом контроле все этапы подготовки и проведения посевной кампании, а возникающие вопросы будут оперативно решаться на заседаниях Оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных сторон.