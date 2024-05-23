Посетители ломают настоящие самолеты в новом парке Актобе

В Актобе уничтожают сквер, который даже не успели официально открыть. В новом авиапарке установили настоящие самолеты. Работы по благоустройству объекта еще не завершились, но горожане уже толпами разгуливают здесь, оставляя после себя горы мусора и, мало того, разбирают по частям военную технику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Если одни приходят просто посмотреть на экспонаты прошлой эпохи, другим этого мало. Из некоторых самолетов уже успели выдернуть металлические и стеклянные детали. Они разбиты и разбросаны по земле, а кто-то расписал технику непристойными надписями и рисунками.

Сквер решили открыть для того, чтобы люди могли прикоснуться к истории. Здесь установлены девять самолетов и один вертолет. Их когда-то использовали в учебных целях в Военном институте Сил воздушной обороны, который находится по соседству. Два года назад военные передали авиатехнику на баланс городского акимата.