Посетителей ТРЦ эвакуировали в Костанае

В одном из торгово-развлекательных центров в Костанае произошёл пожар, посетителей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ДЧС региона, вечером на пульт 112 поступил вызов о том, что в ТРЦ замечено задымление в зоне фудкорта.

На место вызова сразу же отправились силы и средства пожарных подразделений. По прибытии установлено, что произошло подгорание масла во фритюре на площади 0,5 квадратных метра.

В результате инцидента никто не пострадал.