25 қазан Республика күні
  • 24 Октября, 22:39
  • BAIGENEWS

Посетителей ТРЦ эвакуировали в Костанае

Сегодня, 21:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
130
Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

В одном из торгово-развлекательных центров в Костанае произошёл пожар, посетителей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ДЧС региона, вечером на пульт 112 поступил вызов о том, что в ТРЦ замечено задымление в зоне фудкорта. 

На место вызова сразу же отправились силы и средства пожарных подразделений. По прибытии установлено, что произошло подгорание масла во фритюре на площади 0,5 квадратных метра.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Самое читаемое

Наверх