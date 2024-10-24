Посетителей ТРЦ эвакуировали в Костанае
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
130Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
В одном из торгово-развлекательных центров в Костанае произошёл пожар, посетителей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в ДЧС региона, вечером на пульт 112 поступил вызов о том, что в ТРЦ замечено задымление в зоне фудкорта.
На место вызова сразу же отправились силы и средства пожарных подразделений. По прибытии установлено, что произошло подгорание масла во фритюре на площади 0,5 квадратных метра.
В результате инцидента никто не пострадал.
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