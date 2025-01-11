Пожар вспыхнул в ночном клубе в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло по улице Кирпичная на втором этаже четырёхэтажного здания ночного клуба. Загорелись деревянные перегородки и мебель в кухонном помещении.

"До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.