Посетителей ночного клуба Караганды эвакуировали из-за пожара
Загорелись деревянные перегородки и мебель в кухонном помещении.
Сегодня, 03:37
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Сегодня, 03:37Сегодня, 03:37
39Фото: МЧС РК
Пожар вспыхнул в ночном клубе в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло по улице Кирпичная на втором этаже четырёхэтажного здания ночного клуба. Загорелись деревянные перегородки и мебель в кухонном помещении.
"До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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