  • 11 Января, 03:48
  • BAIGENEWS

Посетителей ночного клуба Караганды эвакуировали из-за пожара

Загорелись деревянные перегородки и мебель в кухонном помещении.

Сегодня, 03:37
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:37
Сегодня, 03:37
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Фото: МЧС РК

Пожар вспыхнул в ночном клубе в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

ЧП произошло по улице Кирпичная на втором этаже четырёхэтажного здания ночного клуба. Загорелись деревянные перегородки и мебель в кухонном помещении.

"До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. 

Причина пожара устанавливается.

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