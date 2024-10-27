Посетителей эвакуируют из горящего ТРЦ в Атырау
Сегодня, 20:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
212Фото: скриншот с видео
В эти минуты пожарные Атырау тушат возгорание в ТРЦ BAIZAAR по улице Б. Кулманова, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия попали в социальные сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Производится эвакуация посетителей", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Самое читаемое