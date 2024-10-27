25 қазан Республика күні
  • 27 Октября, 21:07
  • BAIGENEWS

Посетителей эвакуируют из горящего ТРЦ в Атырау

Сегодня, 20:05
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Фото: скриншот с видео

В эти минуты пожарные Атырау тушат возгорание в ТРЦ BAIZAAR по улице Б. Кулманова, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия попали в социальные сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

"Производится эвакуация посетителей", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

 

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