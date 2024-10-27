Посетителей эвакуируют из горящего ТРЦ в Атырау

В эти минуты пожарные Атырау тушат возгорание в ТРЦ BAIZAAR по улице Б. Кулманова, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия попали в социальные сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)