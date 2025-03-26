Посетитель получил травму в детском развлекательном центре Караганды
Девушка во время прыжков травмировала позвоночник и не смогла подняться на ноги.
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
98Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Караганде в детском развлекательном центре девушка получила травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".
Сообщается, что на батуте во время прыжков она травмировала позвоночник и не смогла подняться на ноги. Врачи скорой помощи вынесли её на носилках и доставили в больницу имени Макажанова.
Это произошло накануне вчера в девять часов вечера.
"Со слов пострадавшей, ей 18 лет. Сейчас врачи проводят обследование, делают компьютерную томографию. Подробную информацию можем дать только прямым родственникам", – отметили в больнице имени Макажанова.
Администратор детского развлекательного центра "Avatariya", где произошло ЧП, сообщила, что девушка делала сальто, а это строго запрещено правилами безопасности.
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