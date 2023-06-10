Посетил все 20 регионов страны: Кульгинов написал пост после ухода из Правительства

Фото: facebook.com/altay.kulginov.3

Бывший вице-премьер Алтай Кульгинов на своей странице в Facebook написал пост после ухода из правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что для него было большой честью работать в Правительстве, особенно курировать социально-культурный блок.

"Это одна из важных и чувствительных сфер. По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева была начата реализация национальных проектов, таких как "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортные школы", программы "Ауыл аманаты" и других, которым мы совместно с министерствами дали старт. К примеру, проект "Модернизация сельского здравоохранения" за счет строительства более 600 медицинских объектов в течение трёх лет позволит оказывать сельчанам более оперативную и качественную медицинскую помощь", — написал Кульгинов.

Он также отметил, что по всей республике реализуется проект "Комфортные школы", в результате которого будут решены проблемы аварийных и трёхсменных школ, а программа "Ауыл аманаты" позволит жителям села производить собственную сельхозпродукцию, обеспечить занятостью и повысить доходы сельских жителей.

"Начали работу по реализации партнерства ведущих зарубежных вузов с отечественными университетами в целях повышения их конкурентоспособности. Продолжили работу по увеличению количества общежитий для студентов.

Также начали реализацию программы повышения доходов населения, а также новых концепций культуры, спорта, туризма, молодежной политики и др. С начала года посетил все 20 регионов страны, проводил встречи с жителями, по итогам совместно с акиматами был составлен план работ, который уже активно реализуется", — написал бывший вице-премьер.

Он также ответил на вопросы о работе в акимате столицы.

"Астана — это самый динамичный город, с высоким темпом роста населения. Одним из приоритетных вопросов было решение проблем дольщиков. Из порядка 16 тысяч семей дольщиков, которые по десять лет ждали своих квартир более 80% были решены. Также значительно увеличили количество соцобъектов: построили и ввели в эксплуатацию 36 школ, еще 9 находились на стадии завершения. Итого 93 тысяч ученических мест при двухсменном обучении. Построили более 20 тысяч социальных квартир, порядка 900 дворов и общественных пространств. Учитывая, что каждый четвёртый житель столицы живет в жилых массивах, приняли отдельный план по развитию ЖМ", — отчитался Кульгинов.

Он также рассказал, что в жилых массивах построено порядка 700 километров сетей газоснабжения, 42 километров водоснабжения, 17 километров ливневых сетей, 11 километров канализации, 250 улиц и других. В городе также завершили строительство моста по пр. Улы дала, построили и отремонтировали более 400 улиц. Была начата работа по строительству моста по проспекту Тәуелсіздік.

"На 146 участках решили проблему с подтоплениями. Для этого построили свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы. К примеру, вопросы с подтоплениями решили на одном из самых проблемных проспектов — пр. Б. Момышулы, данный участок горожане сравнивали с Венецией.

Также очистное сооружение построили в мкрн Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман), которое позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик; также построили ряд других ливневых канализаций и очистных сооружений", — отметил бывший вице-премьер.

Он рассказал, что с 2020 года Правительство перед акиматом поставило задачи по ежегодному строительству не менее 3 миллиона квадратных метров жилья.

"Данный план мы выполнили, но в начале 2022 года по инициативе акимата было предложено снизить темпы строительства. Учитывая быстрые темпы роста населения акимат приступил к строительству объектов систем жизнеобеспечения. Так, ещё в 2020 году спроектировали новую станцию питьевой воды (НФС-3), в 2021 году — приступили к строительству. В течение этого месяца акимат планирует завершить строительство НФС-3. Кроме того, уже вчера была запущена работа новой ветки водовода от Астанинского водохранилища. В 2022 году возобновили строительство долгостроя — ТЭЦ-3"— отметил Алтай Кульгинов.

Также в 2022 году начали строить две газовые тепловые станции, которые уже в этот отопительный сезон должны быть завершены.

"Это не полный перечень проведённой работы и огромного труда большого коллектива во благо наших жителей. Все это стало возможным благодаря поддержке Главы государства. Искренне благодарен за оказанное высокое доверие! Желаю всем коллегам успехов в их нелегкой работе!", — написал бывший вице-премьер.

Напомним, эту должность Алтай Кульгинов занимал с 9 декабря 2022 года. 8 июня 2023 года его освободили от должности заместителя премьер-министра Казахстана.



В Instagram подписчики Кульгинова разделились на два лагеря: одни пишут, что жалеют об его уходе, другие критикуют.

Некоторые казахстанцы отмечают, что "при Кульгинове в столице научились чистить снег и начали решать проблемы с долгостроями!". Были и такие, кто позвал бывшего вице-премьера снова занять должность акима Астаны, а кто-то пригласил экс-чиновника назад в Уральск.

Вспомнили в комментариях и о проблемах дольщиков, которые пытался решить Алтай Кульгинов.

"Одних дольщиков проблемы сдвинул, но наплодил ещё много новых дольщиков", — считают подписчики.