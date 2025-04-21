Посещаемость всех десяти зоопарков Казахстана в 2024 году выросла на 30%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстастистики.

Также наблюдается рост посещаемости концертных организаций – на 12,1%, культурно-досуговых организаций – на 11,5%, посещаемость киносеансов увеличилась на 10,9%, музеев – на 6,5%, театров – на 3,5%.

В 2024 году наиболее посещаемыми являлись библиотеки (55,4 миллиона посещений), кинотеатры (23,3 миллиона посещений), парки развлечений и отдыха (15,6 миллиона посещений), музеи (6,7 миллиона посещений). В региональном разрезе в 2024 году наиболее посещаемыми были библиотеки Алматы, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областей.

Наибольшая посещаемость киносеансов приходится на Алматы (7,8 миллиона посещений), Астану (4 миллиона) и Шымкент (1,9 миллиона посещений). Больше всего музеев посещают в Туркестанской области и Астане.

На 1 января 2025 года в Казахстане действовало 3920 общедоступных библиотек, 3076 культурно-досуговых организаций, 282 музея, 251 парка развлечений и отдыха, 113 кинотеатров, 74 театра, 50 концертных организаций, 10 зоопарков и четыре цирка.

Крупнейшим с стране считается зоопарк Алматы. А в Актау после жалоб волонтёров должны были проверить передвижной зоопарк.