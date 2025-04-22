Вручение ключей, всеобщее ликование, а в итоге - массовое разочарование. В Семее дома, построенные на бюджетные деньги по государственной программе, и реализованные по льготному кредитованию, не выдерживают никакой критики. Первая же промывка и опрессовка труб водой выявила серьёзные нарушения в монтаже тепловой системы. Из окон дует. Розетки отваливаются. Вентиляция не работает. Стены съедает плесень. И это не полный список проблем, с которыми столкнулись семейчане из группы социально-уязвимых слоёв населения. С начала года за этой ситуацией наблюдают общественники, а на днях подключились силовые и надзорные органы. Активисты написали заявление о нарушениях со стороны заказчика, который принял объекты с грубыми недоделками. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал стороны.

Посёлок с препятствиями

Сотни жителей микрорайона Карагайлы вот уже полгода живут в режиме ожидания - ожидания справедливости и достойного отношения к их законному праву жить в уютных квартирах. На деле же их заселили в холодное и сырое жильё. Причём среди них многодетные семьи с малышами, люди с инвалидностью.

Некоторые много месяцев арендовали за свой счёт временное жильё, пока выданные им квартиры подрядчик приводил в порядок по гарантии.

Речь идёт о нескольких девятиэтажках в микрорайоне Карагайлы. Этот район - новая локация, открывающая западные ворота Семея.

Посёлок, сверкающий окнами десятков многоэтажек, начал расти на месте песчаных барханов по соседству с сосновым бором в 2017 году. Презентуя проект, аким ещё объединённой Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что здесь будет микрорайон будущего. Он задал стандарты, которые стараются соблюдать: широкие дороги с расчётом на растущий автопарк города, дворы, парковочные места, и даже велодорожки. Всё это здесь есть. Основа для благоустройства готова. Вот только начинка посёлка оставляют желать лучшего.

На деле тротуары не сообщаются с автодорогами, повсюду растёт сорняк высотой с человеческий рост, ветер постоянно несёт песок из бора. Во многих дворах нет детских площадок и даже простых лавочек. Дома находятся словно в пустыне, среди барханов вперемешку с глиной. Строительные материалы на очередной стройке разбросаны в радиусе двухсот метров. А рядом с новыми домами растут мусорные свалки из стройматериала.

В районе проблема с озеленением, нет продуктовых магазинов в комфортной близости от многоэтажек, регулярные проблемы возникают с вывозом мусора.

Но не это самое страшное, а то, что новосёлы нередко заселяются в неготовые для проживания квартиры. О таких проблемах люди заявляют почти ежегодно. Так случилось и в начале этого года.

В октябре прошлого года будущим жителям дома №106 посёлка Карагайлы торжественно вручили ключи. Однако до середины декабря там не было ни одного коммунального блага - ни тепла, ни электричества, ни воды. Поэтому первые новосёлы стали заселяться только перед новым годом.

Семья Олеси Куанышевой заехала в дом в январе этого года, когда он немного прогрелся. С маленьким ребёнком она не рискнула заселяться раньше.

Олеся с малых лет осталась без родителей, выросла в детском доме, стояла в очереди на жильё 15 лет. А когда заселилась, то поняла, что представителям социально-уязвимых слоёв населения очень дорого жить в таком проблемном доме.

"Когда мы заехали, начали улетать деньги. Пришлось поменять окна, розетки свисали, из них страшно дуло. Такое чувство, что в стенах пустота. Стены сыреют, дома очень влажно, не работает вытяжка. Она не правильно смонтирована. Очень много претензий к качеству строительства. Я не понимаю, зачем так строить для людей, которые стоят в очереди годами и не могут позволить себе жильё сами", - говорит Олеся Куанышева.

Подобная проблема и в 112 доме по соседству. По словам многодетной мамы, проживающей здесь с прошлого года, в её квартире температура не поднималась выше 15 градусов. Всю зиму она прожила практически в "обнимку" с обогревателями.

Рядом с новыми домами временная и рискованная система электроснабжения. Часть кабелей лежит прямо на земле, что создаёт опасность для каждого прохожего.

"На днях поздно ночью я видела, как замкнул кабель, всё заискрилось. А если бы это случилось днём. Там бы убить могло таким разрядом", - говорит наша собеседница Олеся.

Сырость, ветер и холод

С начала года пострадавшие от халатности подрядчиков люди били во все колокола, рассказывая, как на самом деле строят жильё для очередников. Некоторые говорить об этом отказываются, так как боятся лишиться арендного жилья за свою позицию. Однако скрыть явную халатность при строительстве социального жилья не удаётся.

Многодетный отец Мейрам Ашуров живёт в 106 доме микрорайона Карагайлы. В разгар зимних морозов он не оставлял в покое подрядчиков, призывая привести в порядок жильё по гарантии. Обратился в общественный совет города Семей с просьбой рассмотреть проблему домов на собрании и выяснить, кто же всё-таки в городе отвечает за качество жилья.

Главная проблема в таких квартирах - это сырость, холод, сквозняки, ледяные полы. Независимая экспертиза при обследовании констатировала при помощи приборов повышенную влажность. Настырная плесень захватывает новые поверхности стен и потолков.

"И это при том, что в квартирах живут инвалиды, многодетные семьи, детдомовцы, молодые семьи бюджетников, в общем все те, кто стоял в очереди на получение жилья. Зачем было сдавать жильё, не пригодное для заселения", - спрашивает Мейрам Ашуров, выражая недоумение своих соседей.

А теперь о проблемах наружной отделки: в подъездах отваливается плитка, не работали лифты, смонтирована стеклянная входная дверь в подъезде вместо металлической. При заселении людей ещё в конце прошлого и начале этого года были серьёзные проблемы с коммуникациями.

После мониторинга городского общественного совета города Семей подрядная строительная фирма "Азия", построившая дом, дала гарантию по устранению всех недоделок и нарушений. По словам подрядчика, на сегодня выполнено около 80% обещанных работ.

Неоправданная экономия

По итогам мониторинга гражданский активист, член общественного совета области Абай Роллан Машпиев направил обращение в акимат области, Департамент по экономическим расследованиям, Антикоррупционную службу, Прокуратуру области с призывом проверить законность действий городского Отдела строительства, который подписал акт приёмки.

По его мнению, и это доказывают неоднократные мониторинги, застройщики сдают дома не приспособленными для проживания, экономят на качестве строительных материалов. Представители государственных структур, предположительно, согласовывают сдачу домов с нарушениями.

В своём заявлении он перечислил основные проблемы:

1. Некачественно утеплены квартиры, что привело к сырости и образованию грибковой плесени в квартирах для многодетных. 2. Двери подъездов были заменены застройщиком на другие, более дешёвые и низкого качества. 3. Отсутствует акт на землю, который ТОО "Фирма Азия" в течение нескольких месяцев не передавала собственникам жилья, что мешало создать своё КСК или ОСИ и обслуживать дом. 4. Жильцы не могли получить техническую документацию и паспорта на установленное оборудование. 5. Сквозные трещины во внешних стенах.

"ТОО "Фирма "Азия" поспешила исправить недоделки по гарантии. Но были исправлены нарушения только в тех домах, жители которых подняли шум. Между тем, таких случаев намного больше, практически в каждом новом доме. Речь идёт не о гарантийных случаях. Данные дома изначально были построены плохо, с нарушением технологий и большой экономией на материалах. Отдел строительства, вероятно, не исполнил должным образом своих обязательств по контролю над качеством работ за счёт бюджетных средств", - считает гражданский активист Роллан Машпиев.

Жители и представители компании-застройщика рассказали, что дома были сданы осенью 2024-го года. Однако, на тот момент они в самом деле не были закончены, выходит, все документы по приёмке были подписаны с нарушениями.

"В домах на март 2025 года отсутствовало отопление, электричество было протянуто по временной схеме, не была подключена горячая вода, не были установлены плиты на кухнях, не была смонтирована часть замков, не установлены краны и часть труб, не был закончен монтаж коробок управления напряжением. Данные недоделки были зафиксированы в десятках квартир", - перечислил целую череду проблем одного только дома Роллан Машпиев.

Если фирма "Азия" - это один из лидеров среди застройщиков города, и на её счету сотни социальных и жилых объектов, то ТОО "СРБ-L" вызвала у общественников много вопросов.

"Изучение портала госзакупок даёт лично нам непонятную картину. Согласно порталу, данная фирма начала получать госзаказ лишь с 2022 года, хотя существует, судя по БИН, с 2007 года. С 2022 по 2024 годы она получает огромные суммы на строительство в Карагайлы, причём никакой речи о конкурсах не идёт, все договора заключены "из одного источника, по несостоявшимся закупкам". То есть отдел строительства заключает договора на миллиарды из одного источника, а затем не контролирует должным образом работы", - излагает свою настороженность Роллан Машпиев.

Конфликт интересов

Активистов и жителей многострадальных домов очень интересовала позиция отдела строительства, который принял здания с нарушениями и подписал акт о приёмке.

Услышать позицию сторон удалось во время встречи с комиссией общественного совета города Семей, который собрал всех участников конфликта.

Так, застройщик уверяет, что, сдавая дом в эксплуатацию в сентябре, инженерные сети не были подключены, в том числе водоснабжение и электричество. Поэтому опрессовку проводили воздухом под давлением. Отопление дали лишь в середине декабря. Причина - была не готова котельная.

"Дали отопление и электричество в середине декабря. Прогрели дом и через 10 дней начали подавать горячую и холодную воду. Недавно подключили лифты. Ранее это не было возможно, поскольку не было заселения свыше 50% населения. После опрессовки некоторые радиаторы потекли. Мы сами их заменяли и переставляли. До этого дом простоял год бесхозно. Мы не говорим, что не будем делать. Мы устраняем, почти на 80% устранили неполадки", - рассказал о гарантийных работах представитель подрядной организации.

Забавно, что даже при том, что подрядчик косвенно признал свою вину, устраняет недочёты, и готов довести состояние дома до нормального, отдел строительства уверяет, что принял дом в эксплуатацию без нарушений.

"Все строительные работы завершены в рамках утверждённого проекта. Отклонений нет. По горячей воде подрядчик другой. Заключение авторского технадзора, декларация имеются. Я уже на баланс сдал в жилищную инспекцию, дальше не моя работа. Зачем они ключи тогда выдают?", - заявил представитель городского отдела строительства на претензии общественников.

Это заявление рассорило городские отделы, и жилищная инспекция отныне отказывается принимать себе на баланс объекты отдела строительства.

Городская жилищная инспекция выполняет роль посредника между заказчиком - городским отделом строительства, и очередниками, заключая с ними договора купли-продажи.

В конце прошлого года были реализованы три дома по ипотечным программам "2-10-20" и "5-10-20".

"В акимате 13 самостоятельных отделов. Я не могу отфутболивать их туда-сюда. Соответственно, я должна принять у них заявление. Далее я отправляю эти заявления той стороне, которая приняла это всё. Такая работа у нас проводится. Мы сами даже не знаем, что в домах есть недоделки и проблемы. Наша задача - заключать договора. Сейчас возникла такая ситуация, что каждый день до поздней ночи принимаю звонки от недовольных жителей. Я вынуждена выезжать в Карагайлы. Мы письменно отказываемся принимать объекты от отдела строительства", - заявила сторонам руководитель городской жилищной инспекции Диана Шаяхметова.

В этом году планируется достроить и принять в эксплуатацию 18 новых домов. Будет ли их качество очередным сюрпризом для новых жильцов, покажет время.

По данным Управления строительства области Абай, в прошлом году по региону в эксплуатацию введено 364 тысяч кв. м. жилья. Этот показатель заметно возрос по сравнению с прошлым годом. В частности для социально-уязвимых слоёв населения было приобретено 1 070 квартир общей площадью 79,5 тысяч кв. м.

Ещё раз напомним, что арендное жилья для семйечан строится в микрорайоне Карагайлы, где каждый год растут возмущения новых жильцов относительно качества квартир и в целом домов.

Автор фото: Альбина Халел.