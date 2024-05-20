Порядок зачисления детей в творческие кружки изменили в Казахстане

Министр культуры и информации приказом от 14 мая 2024 года внесла изменения в правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, передаёт BaigeNews.

Так, очередь на зачисление в творческий кружок ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием ФИО (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.



Очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.



Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.



Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком согласно пункту 14 настоящих Правил.



К слову, обмен местами в очереди не допускается.