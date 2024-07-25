Порядок регистрации мопедов разъяснили в МВД

Председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев объяснил, как будет проходить регистрация мопедов в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

“Регистрацию мопедов мы будем производить примерно также, как транспортных средств. Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем. Единственное, может чек какой-нибудь (потребуем - Прим. ред.), что уплачено за покупку. И все", - заявил на брифинге в СЦК Кайсар Султанбаев.

После он подробнее описал процедуру.

"Осмотр на месте произведём. Если какие-нибудь номерные агрегаты там имеются, мы просто их внесём в свидетельство регистрации транспортного средства. Так оно будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдаётся для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - добавил спикер.