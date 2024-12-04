Порядок присвоения спортивных званий и разрядов изменят в Казахстане

В Минтуризма и спорта решили усовершенствовать систему присвоения спортивных званий и разрядов и разработали проект приказа, передаёт BaigeNews.kz.

Изменения предусмотрены по многим видам спорта. В документе оговаривается ввод бальной оценочной системы по художественной гимнастике и спортивной акробатике, разработанной республиканскими аккредитованными спортивными федерациями. Сейчас звания и разряды в этих видах спорта присваивают исключительно на основании занятых призовых мест.

Новые нормы также предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта: олимпийских, паралимпийских, национальных, неолимпийских, технических, военно-прикладных и других.

Спортсмены, выполнившие требования нового приказа, сохранят право на присвоение званий и разрядов, включая результаты, достигнутые на соревнованиях до вступления обновленных норм в силу.

Ожидается, что документ будет утверждён в январе 2025 года.