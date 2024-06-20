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Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков изменили в Казахстане

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Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков изменили в Казахстане Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 18 июня 2024 года внес изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года Изменены Правила компенсации имущественных потерь предпринимателей от паводков, передаёт BaigeNews.

Что изменилось:

  • регламентирована деятельность Комиссии по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года (добавлено отдельное Типовое положение о Комиссии);
  • регламентирован порядок возмещения ущерба для поврежденного и не подлежащего восстановлению оборудования;
  • установлено пороговое значение до 10 млн тенге для компенсации по сведениям уполномоченного органа государственных доходов;
  • определен размер компенсации на основании проведенных судебных экспертиз, технического обследования и оценки оборудования и недвижимого имущества;
  • уточнен перечень документов, на основании которых проводится возмещение ущерба;
  • дополнены опции по приему заявок от субъектов предпринимательства о компенсации имущественных потерь на веб-портале "Электронного правительства" http://www.egov.kz;
  • упрощены процедуры возврата заявок с неполным пакетом документов.

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