Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков изменили в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 18 июня 2024 года внес изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года Изменены Правила компенсации имущественных потерь предпринимателей от паводков, передаёт BaigeNews.



Что изменилось:

регламентирована деятельность Комиссии по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года (добавлено отдельное Типовое положение о Комиссии);

регламентирован порядок возмещения ущерба для поврежденного и не подлежащего восстановлению оборудования;

установлено пороговое значение до 10 млн тенге для компенсации по сведениям уполномоченного органа государственных доходов;

определен размер компенсации на основании проведенных судебных экспертиз, технического обследования и оценки оборудования и недвижимого имущества;

уточнен перечень документов, на основании которых проводится возмещение ущерба;

дополнены опции по приему заявок от субъектов предпринимательства о компенсации имущественных потерь на веб-портале "Электронного правительства" http://www.egov.kz;

упрощены процедуры возврата заявок с неполным пакетом документов.