Порядок и безопасность на выборах обеспечивают 45 тысяч полицейских

Фото: polisia.kz

Сегодня в связи с проведением выборов весь личный состав органов внутренних дел Казахстана переведён на усиленный режим несения службы. Об этом на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций в ходе онлайн-марафона "Выборы-2023" сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня общественный порядок и безопасность граждан по Казахстану обеспечивают около 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

"В местах проведения выборов созданы дополнительные оперативно-следственные группы для реагирования на правонарушения. Перед доставкой бюллетеней все избирательные участки были проверены на безопасность. При доставке бюллетеней на избирательные участки полиция сопровождала и обеспечивала безопасность. В соответствии со статьёй 39 Закона "О выборах", сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования. Поэтому для пресечения нарушений общественного порядка на избирательных участках они выезжают только в том случае, если их вызывает председатель Комиссии. В целом на данный момент ситуация в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушений общественного порядка не зафиксировано", — сказал представитель МВД.

В полиции отметили, что приняты все меры для того, чтобы голосование проходило в правильной и спокойной обстановке.