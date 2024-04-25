  • 25 Апреля, 11:52
  • BAIGENEWS

Порядок формирования Комиссии по правам человека изменили в Казахстане

Сегодня, 10:41
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artfile.ru Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: artfile.ru

Теперь состав Комиссии утверждается президентом по представлению помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передаёт BaigeNews.kz. Ранее формировался по представлению госсекретаря.

Также у председателя появились два заместителя, которые получили полномочия председательствовать и подписывать служебные документы, рекомендации и заключения в случае отсутствия председателя.

Кроме того, обновлен состав комиссии.

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