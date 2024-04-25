Порядок формирования Комиссии по правам человека изменили в Казахстане
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
135Фото: artfile.ru
Теперь состав Комиссии утверждается президентом по представлению помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передаёт BaigeNews.kz. Ранее формировался по представлению госсекретаря.
Также у председателя появились два заместителя, которые получили полномочия председательствовать и подписывать служебные документы, рекомендации и заключения в случае отсутствия председателя.
Кроме того, обновлен состав комиссии.
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