Порядка 815 млрд тенге инвестиций привлекли в Павлодарскую область

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК сообщил о привлечении инвестиций в регион почти на 815 млрд тенге. Этот показатель выше прошлогоднего на 30%, передает BaigeNews.kz.

По словам Байханова, в Павлодарской области объем промышленного производства достиг 2,8 трлн тенге, обрабатывающий сектор вырос на более чем 8%. Регион вошёл в тройку лидеров страны по объёму обрабатывающей промышленности и в топ-5 по объёму несырьевого экспорта.

"По темпам роста мы занимаем 2-е место в республике и являемся лидерами среди регионов по объёму инвестиций в аграрный сектор. Важным считаем то, что 88% – это инвестиции частных компаний, что говорит о благоприятном инвестклимате в регионе", - поделился Асаин Байханов.

Также в эксплуатацию ввели 32 инвестпроекта, где создали свыше 500 рабочих мест. Рост выпуска продукции АПК составил 21%, или свыше 372 миллиардов тенге. Общая посевная площадь региона превысила 1,6 миллионов гектар.

"Прошедший сезон выдался непростым, но результативным - собран рекордный урожай зерна для нашего региона. Земледельцами намолочено более 1 миллиона тонн зерна, что в три раза больше урожая прошлого года. Благодаря комплексной господдержке площади орошения достигли 179 тысяч гектар", - рассказал аким региона.

В Павлодарской области в этом году открыли три новых центра детского творчества, в том числе в сельской местности.

"В Павлодаре ведется строительство двух "комфортных" школ на 1200 и 600 мест. Школы планируют открыть в марте следующего года. Оснащенность медоборудованием увеличена с 68% до 84%. В текущем году нами отремонтированы 73 социальных объекта и строятся 35 новых соцобъектов", - сказал Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК.