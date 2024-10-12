  • 12 Октября, 02:52
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Порядка 65% чистого дохода за первое полугодие направит на дивиденды KEGOC

Сегодня, 02:34
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:34
Сегодня, 02:34
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Фото: pixabay.com

Акционеры АО "KEGOC" приняли решение, направить на выплату дивидендов 64,5% от чистого дохода за первое полугодие 2024 года, или 22,6 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Таким образом, размер дивиденда на одну простую акцию KEGOC составит 82,40 тенге.

Датой начала выплаты дивидендов за указанный период определено 1 ноября 2024 года.

"АО "KEGOC" выплачивает дивиденды два раза в год. При этом, не менее 60% от чистой прибыли направляются на выплату дивидендов. С 2014 года компания выплатила дивидендов на общую сумму свыше 260 миллиардов тенге", - сообщили в пресс-службе.

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