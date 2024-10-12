Порядка 65% чистого дохода за первое полугодие направит на дивиденды KEGOC

Акционеры АО "KEGOC" приняли решение, направить на выплату дивидендов 64,5% от чистого дохода за первое полугодие 2024 года, или 22,6 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Таким образом, размер дивиденда на одну простую акцию KEGOC составит 82,40 тенге.

Датой начала выплаты дивидендов за указанный период определено 1 ноября 2024 года.