Порядка 65% чистого дохода за первое полугодие направит на дивиденды KEGOC
Сегодня, 02:34
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Сегодня, 02:34Сегодня, 02:34
59Фото: pixabay.com
Акционеры АО "KEGOC" приняли решение, направить на выплату дивидендов 64,5% от чистого дохода за первое полугодие 2024 года, или 22,6 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Таким образом, размер дивиденда на одну простую акцию KEGOC составит 82,40 тенге.
Датой начала выплаты дивидендов за указанный период определено 1 ноября 2024 года.
"АО "KEGOC" выплачивает дивиденды два раза в год. При этом, не менее 60% от чистой прибыли направляются на выплату дивидендов. С 2014 года компания выплатила дивидендов на общую сумму свыше 260 миллиардов тенге", - сообщили в пресс-службе.