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Порядка 500 млн тенге присвоили сельхозпроизводители Павлодарской области

Сегодня, 12:10
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Порядка 500 млн тенге присвоили сельхозпроизводители Павлодарской области Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка в сфере субсидирования агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Как выяснилось, целевые индикаторы развития агропромышленного комплекса в регионе не достигаются. Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса области подвержено коррупционным рискам.

В отдельных случаях для создания мнимого благополучия в данной сфере искажаются отчетные сведения по приобретению сельхозтехники.

Фактически процесс субсидирования сведен лишь к формальному приему заявок и распределению бюджетных средств.

"В результате незаконных действий в сфере развития АПК ущерб государству составил порядка 500 млн тенге. К примеру, 2-мя сельхозтоваропроизводителями с целью незаконного обогащения получены субсидии на приобретение техники на общую сумму 132 млн тенге, которые в последующем потрачены не по целевому назначению", - говорится в сообщении прокуратуры Павлодарской области.

По выявленным схемам хищения бюджетных средств осуществляется сбор материалов для принятия процессуального решения, в акимат области внесено представление об устранении нарушений законности (на рассмотрении).

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