Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура

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Министерство финансов выплатило казахстанцам порядка 312 миллионов тенге из Фонда компенсации потерпевшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, закон "О Фонде компенсации потерпевшим" действует с 1 июля 2018 года, а выплаты потерпевшим правительство производит с 1 июля 2020 года.

Единовременная компенсация выплачивается человеку, признанному потерпевшим в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Фонд формируется за счёт принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осуждённых лиц. Цель Фонда - поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия".

Получателями помощи являются:

несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лицам, признанным потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;

лицам, которым причинён тяжкий вред здоровью либо заражённым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

лицам, наделённым правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.

Согласно закону, одним получить компенсацию могут лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками (статья 146 УК РК).

Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП (по части 1 и 2 статьи 146 УК) и 40 МРП (по части 3 статьи 146 УК).

Решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования (статья 8 пункт 6 закона "О Фонде компенсации потерпевшим").

Как уточнили в Генпрокуратуре, с учётом важности и социальной направленности, лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства. Для этого потерпевший должен представить органу следствия:

Заявление потерпевшего либо лица, наделённого правами потерпевшего; Копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделённого правами потерпевшего, на получение компенсации; Сведения о номере банковского счёта потерпевшего либо лица, наделённого правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций; Копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим; Копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причинённого вреда здоровью потерпевшего; В случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего.

Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.