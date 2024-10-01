Порядка 2,5 миллиона пенсионеров проживает в Казахстане

В каком из регионов Казахстана проживает больше всего пенсионеров, сообщили в НАО "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"Больше всего получателей пенсии проживает в Алматы и Туркестанской области – около 250 тысяч и порядка 200 тысяч

соответственно. Меньше всего - в Улытауской области – более 28 тысяч", - сообщили в компании.

1 октября в честь празднования Международного Дня пожилых людей в ЦОНах страны прошла акция. Сотрудники выдавали пенсионные удостоверения в торжественной обстановке. Всего за получением документа обратилось порядка 800 граждан.