Порядка 1,3 трлн тенге инвестиций привлечено в Астану

Премьер-министр Олжас Бектенов на примере предприятий города Астаны ознакомился с развитием металлургии, легкой и строительной промышленности, отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения, передаёт BaigeNews.kz. Проверено исполнение поручений Президента, озвученных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", по диверсификации экономики и реализации инвестпроектов в приоритетных сферах.



На территории Индустриального парка Премьер-министру доложили о социально-экономическом развитии Астаны.



Заместитель акима города Евгений Глотов сообщил, что по итогам первого полугодия объем ВРП Астаны достиг 5,5 трлн тенге, превысив показатель прошлого года за аналогичный период на 7%.



В структуре валового регионального продукта доля малого и среднего бизнеса занимает 72%.



За 10 месяцев текущего года в Астану привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, при этом объем промышленного производства увеличился почти на 7% по сравнению с 2023 годом.



Руководитель Правительства осмотрел производственные цеха завода ТОО "Digital System Service", расположенного на площади 7,5 тыс кв. м. Налажен выпуск телекоммуникационного оборудования, в том числе модемов, коммутаторов, маршрутизаторов, телефонных аппаратов и станций для домашнего, офисного и промышленного использования. На заводе осуществляется полный цикл производства – от разработки программного обеспечения до сборки и упаковки готовой продукции. Премьер-министру доложили, что после модернизации мощность предприятия выросла до 720 тыс. единиц в год с возможностью увеличения объемов до 805 тыс. устройств. Общая сумма инвестиций в развитие завода с момента его основания в 2005 году составила порядка $4,5 млн. На сегодня производство обеспечивает постоянной занятостью 100 сотрудников.



Олжас Бектенов подчеркнул значимость таких производств для снижения зависимости от импорта и создания условий для наращивания экспорта высокотехнологичной продукции.



В настоящее время линейка товаров Digital System Service широко представлена на рынке Казахстана. В планах развития компании – выход на зарубежные рынки, в том числе Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, России, арабских стран.