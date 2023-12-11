Порвал форму и обматерил полицейского: дебошира задержали в Астане

За насильственные действия в отношении представителей власти задержан 46-летний мужчина, ранее судимый по аналогичной статье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столичными полицейскими привлечен 46-летний мужчина, который применил насильственные действия в отношении представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей.

"По приезде полицейских мужчина вел себя агрессивно и на просьбу предъявить документы начал угрожать. Полицейский призвал к порядку мужчину, однако он продолжал проявлять грубость и повредил форменное обмундирование полицейского. Затем ударил сотрудника в область лица. Мужчина был доставлен в полицию для разбирательств", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК “Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти”.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Сообщается, что он ранее уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.