Поручения президента на курултае: как решения повлияют на развитие экономики, рассказал эксперт

Отремонтировать действующие теплоисточники, модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей и увеличить уровень газификации населённых пунктов — эти поручения дал Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае в Атырау.

Директор центра прикладных исследований Института прикладных этнополитических исследований Гали Динмухаммед считает, что эти меры могут дать высокий темп развития экономики, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент остановился на инфраструктурных вопросах, которые являются важными составляющими экономики. От их функционирования зависит качество жизни и условия жизни населения. К примеру, первый блок проблем касается модернизации в сфере энергетики. В последние два года проблемы с теплообеспечением малых городов из года в год обостряются. Это связно с тем,что модернизация ТЭЦ не обновлялась в течение 30-40 лет и износ достиг 90 процентов. В итоге население отдельных городов: Экибастуз, Актау, Балхаш,Темиртау, Степногорск остались без тепла и воды во время резкого похолодания. Тем самым, К.К.Токаев озвучил на курултае чаяния большинства населения, связанные с проблемой с отоплением", — сказал эксперт.

По его мнению, озвученные президентом меры в сфере тепловых сетей доолжны стать масштабными и охватить все регионы республики.

"Данные меры являются беспрецедентными и позволят впервые системно решить проблему с теплообеспечением населения на долгие годы вперёд", — сказал Гали Динмухаммед.

Комментируя поручения президента по ремонту и строительству дорог, эксперт отмечает, что качество дорог в стране является распространённой проблемой.

"Как показали результаты мониторинга Института прикладных этнополитических исследований, наиболее частым нарративом социальной напряжённости населения является плохое качество дорог, в особенности внутри посёлков и между городами. Во многом это связно с тем фактом, что дороги считаются социально-значимым объектом: ими пользуется абсолютно всё население.К примеру, для с тимулирования роста экономики в 30-х годах Америка прибегла к строительству дорог по всей стране. Это позволило дать импульс к развитию отдельных секторов экономики. Инвестиции в инфраструктурные объекты позволят дать кумулятивный эффект в виде обеспечения временной занятости населения регионов. Будет обеспечен рост внутреннего спроса на комплектующие как битум, цемент и другие. Самое важное — будет увеличена безопасность людей (снизится количество ДТП и смертельных исходов) при транспортном сообщении. Таким образом, президент поставил амбициозную задачу по модернизации 12 тысяч дорог", — говорит эксперт.

На курултае Касым-Жомарт Токаев также поручил внедрить новую льготную ипотеку и масштабное строительство арендного жилья. По мнению президента, это оживит строительный сектор и поможет многим нуждающимся приобрести жильё.