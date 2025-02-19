Поручение в связи с задержками авиарейсов дали в правительстве
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
136Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения в связи с задержками рейсов, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что власти работают над увеличением частоты внутренних перелётов и расширением географии международных маршрутов. Однако остаются случаи несвоевременных вылетов, что часто связано с несогласованностью действий авиакомпаний и аэропортов.
"Поручаю Министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия", - сказал глава правительства.
Ранее Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в транспортной отрасли.
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