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Поручение в связи с задержками авиарейсов дали в правительстве

Сегодня, 12:01
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения в связи с задержками рейсов, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что власти работают над увеличением частоты внутренних перелётов и расширением географии международных маршрутов. Однако остаются случаи несвоевременных вылетов, что часто связано с несогласованностью действий авиакомпаний и аэропортов.

"Поручаю Министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия", - сказал  глава правительства.

Ранее Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в транспортной отрасли. 

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