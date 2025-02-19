Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения в связи с задержками рейсов, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что власти работают над увеличением частоты внутренних перелётов и расширением географии международных маршрутов. Однако остаются случаи несвоевременных вылетов, что часто связано с несогласованностью действий авиакомпаний и аэропортов.

"Поручаю Министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия", - сказал глава правительства.

Ранее Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в транспортной отрасли.