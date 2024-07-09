Портят дороги: лишать лицензии хотят владельцев карьеров за перегруз их грузовиков

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут бороться с владельцами карьеров, грузовики которых портят дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Карабаев отметил, что при строительстве дороги закладывается нормы, чтобы по ней ездили машины весом не больше 25 тонн.

"Вот мы в Астане установили камеры и на трехосных авто разрешено провозить не более 25 тонн, но на этих авто возили груз в 108-112 тонн. На нашу дорогу, которая построена за бюджетные средства, только потому, что отдельные участники хотят сверхприбыль получать, а не соблюдать закон, делают нагрузку в 4 раза больше. Тем самым наши дороги портятся. Это главное за счет чего портятся наши дороги", - сказал министр.

Для минимизации таких последствий предлагается внедрить поправки в законы страны, а также автоматизированные системы измерения весогабаритных параметров.