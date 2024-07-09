Портят дороги: лишать лицензии хотят владельцев карьеров за перегруз их грузовиков
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Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут бороться с владельцами карьеров, грузовики которых портят дороги, передаёт BaigeNews.kz.
Карабаев отметил, что при строительстве дороги закладывается нормы, чтобы по ней ездили машины весом не больше 25 тонн.
"Вот мы в Астане установили камеры и на трехосных авто разрешено провозить не более 25 тонн, но на этих авто возили груз в 108-112 тонн. На нашу дорогу, которая построена за бюджетные средства, только потому, что отдельные участники хотят сверхприбыль получать, а не соблюдать закон, делают нагрузку в 4 раза больше. Тем самым наши дороги портятся. Это главное за счет чего портятся наши дороги", - сказал министр.
Для минимизации таких последствий предлагается внедрить поправки в законы страны, а также автоматизированные системы измерения весогабаритных параметров.
"По первому вопросу мы повысим ответственность карьеров, вплоть до лишения лицензии держателей карьеров. Так как владельцы и держатели карьеров загружают авто. Второе – запрет на перевозку большегрузными авто грузов по общим дорогам. То есть самостоятельно авто могут ездить, но с грузом не могут. Третье – мы планируем установить 220 камер, которые будут в автоматизированном формате измерять вес авто и будет штрафовать. Там человеческого фактора не будет, по системе "Сергек" будет работать", - пояснил глава Минтранспорта.