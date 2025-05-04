Временное правительство Португалии в субботу, 4 мая, объявило о планах выдворения порядка 18 000 иностранных граждан, находящихся в стране без законных оснований. Об этом заявил министр президентства Антониу Лейтау Амару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По словам Амару, всем нелегальным мигрантам будут направлены соответствующие уведомления. На первом этапе, уже на следующей неделе, 4500 человек получат предписание добровольно покинуть территорию страны в течение 20 дней.

"Португалии необходимо пересмотреть свою систему депортации, которая не работает", — подчеркнул министр. Он добавил, что страна входит в тройку государств Европы с наименьшим количеством фактических выдворений лиц, получивших предписание покинуть страну, в том числе по соображениям безопасности.

Инициатива правительства была озвучена на фоне предстоящих досрочных всеобщих выборов, назначенных на 18 мая. Голосование стало следствием политического кризиса — в марте действующий премьер-министр Луиш Монтенегру объявил о его проведении после того, как кабинет, сформированный на базе Социал-демократической партии, потерял поддержку парламента и ушел в отставку.

Аналитики отмечают рост популистских настроений в стране. Так, на прошлых выборах крайне правая партия "Шега" заняла третье место, а по оценкам экспертов, на предстоящем голосовании может ещё больше укрепить свои позиции.