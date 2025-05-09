Сегодня в Алматы десятки тысяч жителей приняли участие в патриотической акции "Батырларға тағзым", организованной в честь памяти героев-казахстанцев. Акция посвящена 80-летию Победы и направлена на то, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции прошли по центральным улицам города с портретами своих родственников — фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей. Родственники героев в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz рассказали, почему так важно помнить День Победы, и кто в их семье воевал за нашу свободу.

В патриотической акции "Батырларға тағзым", организованной ветеранскими объединениями при поддержке акимата города приняли участие более 30 тысяч человек. Колонну возглавили военный духовой оркестр и рота почетного караула. Стартовало праздничное шествие у Центрального парка культуры и отдыха и завершилось у Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где участники акции возложили цветы к Вечному огню. Это стало кульминацией траурно-торжественного дня, объединившего поколения казахстанцев вокруг общей исторической памяти.

Для жителей и гостей Алматы в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев была организована полевая кухня, также был организован праздничный живой концерт. По всей территории парка доносились знакомые военные мелодии, пели и на государственном языке, и на русском. Музыка не смолкала до самого вечера. Но пели не только профессиональные артисты, но и гости мероприятия подпевали хору, организованному школьниками и студентами.

Многие основательно подготовились к мероприятию — военный или памятный дресс-код был как у детей, так и у взрослых. Незнакомые друг другу люди подходили и фотографировались, в парке царила теплая и дружелюбная атмосфера.

Особенно трогательной акцию сделало участие потомков героев войны, которые несут не просто портреты, а семейную историю, передаваемую из поколения в поколение.

Юрий Мещеряков пришёл на акцию с фотографиями своих прадедушек.

"Один мой прадедушка Лантух Дмитрий Семёнович, а второй — супруги — Суханов Иван Петрович воевали с первых дней, с убогими условиями, с тяжелыми потерями. Для меня этот день — не просто праздник, а день памяти. Его нужно чтить. Кто не помнит прошлого — у того нет будущего. С Днем Победы", — рассказал о героях своей семьи Юрий.

Своими чувствами поделилась и Улжан Улпанова, которая на многие поколения хотела бы сохранить память о своей деде – ветеране ВОВ Асане Егешбаеве.

"Я хочу, чтобы наши дети, внуки, все будущие поколения по-настоящему ценили этот праздник. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет, ответственность и уважение к нему остаются. Когда видишь, как рядом идут дети, взрослые, старики — это очень трогает", — поделилась эмоциями Улжан.

Бывший сотрудник полиции Ержан Султанов принёс фотографию своего отца, который сражался с немецкими фашистами. Он считает, что такие мероприятия нужны для патриотического воспитания молодежи.

Такие личные истории делают мероприятия по-настоящему живым. Это не просто колонна людей с портретами - это живая летопись семейных подвигов, объединяющая весь народ.

Оразбеке Садыкова (ныне Дильдабекова) вместе со своей сестрой Нургайше Садыковой пришла на акцию с портретом отца - Султана Садыкова, который был призван на фронт из Семипалатинской области, города Аягоз. Он служил в Ленинградском фронте, получил тяжелое ранение в правое плечо, и пулю на войне так и не смоли извлечь, но, не смотря на ранение его не комиссовали, он с достоинством прошел все войну и прожил 78 лет. А вернувшись с фронта, обзавелся семьей: у него родилось 10 детей.

"Мы гордимся им. 9 мая - это святой день памяти. Это патриотическое воспитание нашим детям и внукам, чтобы они помнили, что живут в мире благодаря нашим дедам и прадедам. Этот мир достался нам их кровью. Мы обязаны сохранить его для будущего поколения", - рассказала она.

С портретом своего деда — Михаила Петровича Борисова — приняла участие в акции Ирина Борисова. Для нее участие в таком мероприятии - дело чести.

"Он ушёл на войну ещё в 1939 году, когда началась Финская война. Потом сразу попал на фронт Великой Отечественной. Дошёл до самого Берлина, был дважды ранен, горел в танке. Несмотря на все испытания, выжил, хотя и прожил не очень долгую жизнь. Это очень важный праздник. Я считаю, что дань памяти обязательно нужно передавать детям. С каждым годом всё больше осознаёшь, через что прошли наши родные. Хочется, чтобы на всей планете был мир, и такие войны никогда не повторялись", — рассказывает Ирина.

О своём отце с глубоким уважением вспоминал и Александр Мотунов. Его отец – Мотунов Василий Андреевич с честью прошёл всю войну - от начала до конца, от Брест-Литовска до Берлина. В Бресте, где шли ожесточенные бои, он чудом остался жив и дошел до Победы - до самого Берлина.

"Потом вернулся в Казахстан. Уже четвёртое поколение нашей семьи живёт здесь. 9 мая напоминает о том, что лучше мир, чем война. Всегда", — говорит Александр Мотунов.

Связь поколений особенно чувствуется в таких историях, как у Татьяны Борисовой, для которой участие в акции – не только акт памяти, но и личная история преемственности. Всей семьей они вышли с портретами своих дедов - Скороходом Иваном Фёдоровичем и Соловьёвым Иваном Павловичем, и прадеда - Ильченко Василия Трофимовича.

"Иван Соловьёв был старшиной, работал в типографии. И, наверное, неслучайно: я тоже сейчас работаю в типографии, пошла по его стопам. Мы очень гордимся нашими дедами, прадедами, их подвигом. И, конечно, хотим, чтобы их помнили ещё долгие годы. Рассказываем об этом своим детям, чтобы они тоже знали, через что прошла наша семья. Казахстанцам желаю мирного неба над головой, дружбы, и чтобы память жила в сердцах. Это самое важное, что мы можем сохранить", — отметила Татьяна Борисова.

Маленький гармонист Артём Полианчук уверенно держа музыкальный инструмент, рассказал о своем прадеде – Копытове Иване Ильиче, который воевал сначала в Финской войне, потом в Великой Отечественной, потом его отправили на Японский фронт, но, по дороге на Урал фронтовиков вернули – справились без них — война завершилась.

"Помнить о войне важно, так как в ней сражались наши прадеды. Они тратили свою кровь за победу, чтобы мы жили спокойно, и было синее небо над головой", — поделился мальчик.

Рассказ о герое семьи продолжил отец Артема — Станислав Полианчук.

"Иван Ильич родом из Подмосковья, но судьба привела его в Казахстан. На войне он воевал вместе с другом — казахом, который однажды предложил ему поехать в Алма-Ату. Друг говорил: "У нас хорошо: по городу идёшь - с деревьев яблоки прямо срываешь". Иван Ильич послушал, приехал - и остался навсегда. Ему понравилось. И вот уже пятое поколение нашей семьи живёт здесь, в Казахстане - это наш родной дом", — делится воспоминаниями о своем деде Станислав Полианчук.

Эти слова находят отклик в сердцах и старших поколений, для которых память о войне - не только история, но и личный опыт.

Махмудов Рамзан Садыкович, хоть и не является фронтовиком, но тоже прошёл долгий путь военной службы - 32 года. Он служил во всех округах Советского Союза, был в Германии, в Афганистане. Летал на вертолёте Ми-8, возил груз 200. Его отец тоже был фронтовиком, погиб уже в мирное время, всего за два месяца рождения Рамзана. Для него День Победы - это не просто дата в календаре, а день, наполненный смыслом, праздник, который нельзя ничем омрачать.

"Мы обязаны помнить подвиг наших отцов. Без памяти нет будущего. Желаю казахстанцам мира, стойкости и всего самого хорошего", - отметил он.

Внук фронтовика и подполковника КГБ Советского Союза Гончарова Михаила Николаевича с гордостью вспоминает о подвигах своего деда.

"Он начинал войну с военного училища – Пушки. Он приписал себе полгода, чтобы поступить. Закончил его младшим лейтенантом. Служил командиром отделения ПТР (противотанковых ружей). Дедушка прошёл долгий путь военной службы, но в 1944 году, после двух тяжёлых ранений, его комиссовали. Он хотел стать преподавателем, но судьба распорядилась иначе. Дед поступил в ряды НКВД, КГБ, и закончил службу в звании подполковника КГБ Советского Союза", - рассказал Сергей Гончаров.

Среди участников мероприятия был и Нугманов Даурен Мелисович - человек творческой профессии, но с военным прошлым: он служил в 131-м погранотряде КГБ СССР. Праздник 9 мая он считает очень важным, так как его прадеды, ушедшие на фронт, больше с него не вернулись.

"Главное – это память. Один из его дедов воевал в Финской войне с 1939 года, другой - с 1941 года, и погиб в 1943 году в горящем танке под Смоленском. Он был посмертно удостоен орденом Отечественной войны II степени. Всё это я нашёл и подтвердил в архивах, - рассказал Даурен Нугманов.

Акция "Батырларға тағзым" в Алматы в честь 80-летия Победы стала не просто массовым мероприятием, а символом единства и преемственности поколений. Память о подвиге дедов и прадедов продолжает жить в сердцах, передаётся через семьи, и именно в этом - сила народной благодарности. Сегодня памятные мероприятия прошли также в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске и других городах страны. В каждом регионе ветеранов поздравляли, вручали подарки, устраивали концерты. По данным Министерства культуры и информации РК, участие в акциях по всей стране приняли свыше полумиллиона человек.

На сегодняшний день в Казахстане осталось менее 150 живых ветеранов Великой Отечественной войны, которых поддерживает государство, о них заботятся дети, внуки, и сегодня о них пишут статьи, потому что 80 лет назад нашу историю писали они – герои войны.

Фото: Венера Касумова