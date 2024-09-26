Портрет туриста составили в Алматы: где живёт, сколько тратит, чем интересуется

Almaty tourism bureau при содействии Бюро нацстатистики составили портрет среднестатистического туриста, прибывающего в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.



Анализ данных показывает, что основной контингент иностранных туристов – это мужчины в возрасте 26-35 лет, путешествующие как с друзьями, так и в одиночку. Иностранные туристы предпочитают культурные мероприятия и экотуризм, при этом 42% выбирают для проживания отели. В среднем они проводят в Алматы 5 дней и тратят около 334 долларов в день.

Внутренние туристы, преимущественно молодые мужчины в возрасте 18-25 лет, чаще всего посещают родственников и предпочитают хостелы. Их средние расходы составляют 38 долларов в день, а продолжительность пребывания – 2 дня. Расходы иностранного туриста превышают траты внутреннего туриста в 8,7 раза.

Туристическая отрасль Алматы продолжает демонстрировать рост, отметили в акимате. За первое полугодие количество туристов, посетивших Алматы, увеличилось на 10,1%, составив 1 070 358 человек. Существенный рост наблюдается в сегменте иностранных туристов, число которых увеличилось на 15,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 302 358 человек, или 53,3% от общего турпотока Казахстана.

Налоговые поступления в секторе туризма Алматы за первые восемь месяцев года составили 62,5 миллиарда тенге, что на 39,5% больше по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал выросли на 72,3%.