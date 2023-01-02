open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Портрет наркодиллера собрали павлодарские школьники в необычном квесте
скриншот с видео Сегодня, 09:37
157
Сегодня, 09:37
157
Фото: скриншот с видео

Портрет наркодиллера собрали павлодарские школьники в необычном квесте

Антинаркотическую квест-игру для павлодарских подростков организовали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

Участникам было необходимо было преодолеть семь этапов-станций, которые состояли из различных заданий. 

Например, на станции "Правовой калейдоскоп" необходимо было коллективно решить несколько задач, где описываются ситуации, связанные с вовлечением подростков в незаконный оборот наркотиков, и рассказать об ответственности за правонарушения.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Организация (@dp_pavlodar)

 

На антинаркотическом этапе под названием "Реклама" команды на специальном арт-объекте показали свое видение этой проблемы, нарисовав последствия влияния наркотиков на организм человека.

За выполненные задания на каждой из семи станций команды получали по ключу — один из семи конвертов с фрагментами фотографии условного наркодилера, скрывающегося под псевдонимом "пират". Его портрет нужно было собрать на финише.

"Мы ищем новые формы в профилактической работе со студентами и подростками. Проведение подобного антинаркотического квеста — ребятам более интересно. У участников есть возможность узнать о юридических, медицинских, социальных аспектах проблемы наркомании", — рассказала начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Ирина Тимиргалиева.

Участников квеста наградили благодарственными письмами и ценными подарками. А самым эрудированным подросткам вручили сертификаты на посещение Баянаульского государственного национального природного парка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#наркотики #дети #полиция #школьники
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:37
157
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх