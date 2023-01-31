Портал Kundelik подвергся DDoS-атакам

Портал Kundelik.kz подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщили в Государственной технической службе (ГТС), передаёт BaigeNews.kz.

"31 января отражены DDoS-атаки на портал kundelik.kz. Они фиксировались с 13:15. Объём атак достигал до 600 Мб в секунду. Аномальный сетевой трафик фиксировался в течение 2,5 часа и был нейтрализован в 16:00 на оборудовании ЕШДИ", - сообщили в АО "ГТС".

В компании уточнили, что ведётся работа по изучению вредоносного трафика.