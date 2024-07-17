  • 17 Июля, 13:40
  • BAIGENEWS

Портал eGov.kz обратился к казахстанцам

Сегодня, 12:35
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kapital.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: kapital.kz

Портал "Электронного правительства" обратился к казахстанцам в связи с действиями мошенников, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт eGov.kz.

"Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников", - говорится в обращении.

Отмечается, что злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным. А это влечет за собой угрозу стать добычей мошенников.

Кроме того, казахстанцев предупредили о передаче ЭЦП.

"Передав третьим лицам свой ЭЦП, вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы", - добавили в eGov.

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