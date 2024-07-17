Портал eGov.kz обратился к казахстанцам

Портал "Электронного правительства" обратился к казахстанцам в связи с действиями мошенников, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт eGov.kz.

"Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников", - говорится в обращении.

Отмечается, что злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным. А это влечет за собой угрозу стать добычей мошенников.

Кроме того, казахстанцев предупредили о передаче ЭЦП.