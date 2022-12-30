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BaigeNews.kz Сегодня, 00:48
98
Сегодня, 00:48
98
Фото: BaigeNews.kz

Портал eGov.kz может быть временно недоступен

О возможных сбоях в работе портала электронного правительства eGov.kz в ночь с 29 на 30 декабря предупредили пользователей, передаёт BaigeNews.kz

"С 21:00 29 декабря 2022 года до 05:00 30 декабря 2022 года будут проводиться технические работы. В это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - сообщает Telegram-канал портала eGov.kz.

Помимо портала и мобильного приложения eGov.kz АО "НИТ" также сопровождает такие проекты, как единая платформа интернет-ресурсов госорганов gov.kz, платёжный шлюз "Электронного правительства" ePay, Smart Data Ukimet, портал e-liсense.kz и другие.

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#egov #электронное правительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:48
98
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