Портал eGov.kz может быть временно недоступен

Фото: BaigeNews.kz

О возможных сбоях в работе портала электронного правительства eGov.kz в ночь с 29 на 30 декабря предупредили пользователей, передаёт BaigeNews.kz.

"С 21:00 29 декабря 2022 года до 05:00 30 декабря 2022 года будут проводиться технические работы. В это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - сообщает Telegram-канал портала eGov.kz.

Помимо портала и мобильного приложения eGov.kz АО "НИТ" также сопровождает такие проекты, как единая платформа интернет-ресурсов госорганов gov.kz, платёжный шлюз "Электронного правительства" ePay, Smart Data Ukimet, портал e-liсense.kz и другие.