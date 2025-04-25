Портал eGov временно не будет работать
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АО "Национальные информационные технологии" предупредило о проведении плановых технических работ на портале электронного правительства eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Работы будут проводиться в ночь с 25 на 26 апреля — с 00:00 до 08:00 часов.
Как уточнили в НИТ, мероприятия направлены на обеспечение стабильной работы цифровой экосистемы и улучшение качества предоставляемых электронных услуг.
Казахстанцам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в указанный период.
При этом пользователи, у которых установлено приложение eGov Mobile и выпущена ЭЦП, смогут воспользоваться цифровыми документами в офлайн-режиме. Для этого необходимо перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код.
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