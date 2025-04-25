  • 25 Апреля, 15:42
  • BAIGENEWS

Портал eGov временно не будет работать

Сегодня, 15:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02
142
Фото: baigenews.kz

АО "Национальные информационные технологии" предупредило о проведении плановых технических работ на портале электронного правительства eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz

Работы будут проводиться в ночь с 25 на 26 апреля — с 00:00 до 08:00 часов.

Как уточнили в НИТ, мероприятия направлены на обеспечение стабильной работы цифровой экосистемы и улучшение качества предоставляемых электронных услуг.

Казахстанцам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в указанный период.

При этом пользователи, у которых установлено приложение eGov Mobile и выпущена ЭЦП, смогут воспользоваться цифровыми документами в офлайн-режиме. Для этого необходимо перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код.

Самое читаемое

Наверх