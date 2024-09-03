Пороговые баллы для поступления в вузы могут пересмотреть в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила о планах пересмотреть систему высшего образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Для повышения их конкурентоспособности до 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка качества образования вузов. При этом в качестве критериев будут применены показатели, применяемые странами ОЭСР. По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги", - сказала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в последующем гранты будут дифференциированы в зависимости от лиги, в которую входит вуз и для поддержки выпускников школ, которые набрали высокий балл на ЕНТ, но не прошел конкурс на поступление.