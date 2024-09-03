  • 3 Сентября, 12:43
  • BAIGENEWS

Пороговые баллы для поступления в вузы могут пересмотреть в Казахстане

Сегодня, 11:48
АВТОР
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pixabay Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: pixabay

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила о планах пересмотреть систему высшего образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Для повышения их конкурентоспособности до 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка качества образования вузов. При этом в качестве критериев будут применены показатели, применяемые странами ОЭСР. По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги", - сказала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в последующем гранты будут дифференциированы в зависимости от лиги, в которую входит вуз и для поддержки выпускников школ, которые набрали высокий балл на ЕНТ, но не прошел конкурс на поступление.

"В рамках этих изменений будут пересмотрены также пороговые баллы, позволяющие поступать в вузы", - резюмировала она.

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