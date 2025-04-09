Порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
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Порог по налогу на добавленную стоимость будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%, передаёт BaigeNews.kz. Такие цифры на заседании Мажилиса озвучил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"40 миллионов тенге – это плод компромисса, который мы достигли благодаря конструктивной позиции правительства и, прежде всего, депутатов. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем порядка 400 миллиардов дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены завтра понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такой уровень компромисса", - сказал он.
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