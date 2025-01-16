В Казахстане запатентована порода собак казахская тазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный институт интеллектуальной собственности.

Патентообладателем казахской тазы является Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Қансонар", которая несёт ответственность за сохранение и привлечение интереса общественности к национальным породам собак казахская тазы и тобет.

Порода собак казахская тазы, хорошо приспособленных к суровым местным природно-климатическим условиям, впервые была создана в региональных питомниках Казахстана.

"В целях оценки состояния генофонда и создания генетического профиля собак казахских тазы Ассоциацией была собрана биоинформация и генетический материал, получены параметры генетического разнообразия и разработаны их индивидуальные ДНК-профили. В целом патент на селекционное достижение выдаётся при наличии критериев новизны, отличимости, однородности и стабильности. Объём правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включённых в описание породы", – сообщается в пресс-релизе.

Во всех регионах в представительствах ассоциации "Қансонар" ежегодно проводятся региональные, республиканские породные племенные смотры собак породы казахская тазы, на основании которых выдаются заключения экспертов о соответствии экспонируемых собак согласно их стандарту.

Необходимо отметить, что 2 января 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внёс под охрану государства казахские породы собак тазы и тобет.