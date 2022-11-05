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Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы
Кроме того, стражи порядка прикрыли наркопритон.
В Алматы во время спецоперации задержали наркосбытчика и содержателя порностудии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативная разработка привела сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности в один из ночных клубов Алматы. В поле зрения попал 20-летний бармен, когда тот пытался продать клиенту свёрток с мефедроном. Сделка не состоялась. Продавца задержали на рабочем месте.
Также полицейских заинтересовал 26-летний мужчина — один из постоянных посетителей ночного клуба. У него дома провели санкционированный обыск.
"Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шестеро человек. Их личности сейчас проверяются, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же оказался основателем порностудии, которая расположенав элитном микрорайоне Алматы.
"Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, обе они — наркозависимые, зельем их снабжал задержаный. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по статье 311 УК РК. Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 297 часть 1 УК РК, — резюмировал Алмагамбетов.
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