Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы

Фото: Polisia.kz

Кроме того, стражи порядка прикрыли наркопритон.

В Алматы во время спецоперации задержали наркосбытчика и содержателя порностудии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативная разработка привела сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности в один из ночных клубов Алматы. В поле зрения попал 20-летний бармен, когда тот пытался продать клиенту свёрток с мефедроном. Сделка не состоялась. Продавца задержали на рабочем месте.

Также полицейских заинтересовал 26-летний мужчина — один из постоянных посетителей ночного клуба. У него дома провели санкционированный обыск.

"Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шестеро человек. Их личности сейчас проверяются, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же оказался основателем порностудии, которая расположенав элитном микрорайоне Алматы.